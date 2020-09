Il No doppia il Sì sui social

Sharing is caring!

Aspettando di conoscere l’esito del referendum sul taglio del parlamento, i cui esiti sembrano tutt’ora incerti, viste anche le tendenze registrate in alcuni sondaggi che danno il no in forte crescita (in Toscana addirittura al 52%), il Fronte del No incassa un primo risultato, benché simbolico, nella “sfida” all’ultimo “like” con i sostenitori del Sì. Sui social non sembra esserci partita, almeno per il momento, tra i contrari alla riduzione degli eletti e i favorevoli al taglio. Su Facebook, il gruppo del No, su cui scorrono ogni giorno centinaia di post, dichiarazioni di voto, analisi, ha raggiunto la soglia dei 28.000 iscritti (27789 per l’esattezza, nel momento in cui scriviamo ma aumentano di minuto in minuto) doppiando il gruppo del Sì che si ferma a circa 14.000 iscritti. Naturalmente, quello che conta è il risultato che uscirà dalle urne ma intanto i sostenitori del No “festeggiano” questo piccolo traguardo.

Fortebraccio News