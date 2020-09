All’occidente è costato 100 milioni di euro il finanziamento ai Caschi bianchi per destabilizzare la Siria

Sharing is caring!

Una dichiarazione congiunta degli uffici di Russia e Siria per il ritorno dei rifugiati denuncia che i Caschi Bianchi hanno ricevuto 100 milioni di euro dall’Occidente per preparare di volt ain volta una messa inscena da utilizzare per destabilizzare il Paese arabo.

“L’importo totale stanziato dai paesi occidentali per finanziare le attività dell’organizzazione non governativa White Helmets in Siria è stato di circa 100 milioni di euro. La maggior parte è andata alla messa in scena di complotti che screditano il governo siriano davanti alla comunità internazionale”, si legge nel documento pubblicato da Sputnik.



Si sottolinea inoltre che nel perseguire i propri obiettivi politici, i paesi occidentali continuano con questa politica per screditare la Siria e il suo governo non solo con i finanziamenti, ma anche attraverso le sanzioni.



“Gli Stati Uniti ed i loro alleati … stanno applicando una politica di sanzioni illegali contro la Siria. Le sanzioni economiche imposte hanno un impatto negativo, principalmente sulla situazione dei cittadini siriani”, si legge nel comunicato.



In una recente intervista con Sputnik, il consigliere del segretario del Consiglio di sicurezza russo Alexandr Venedíktov, ha rivelato che il fondatore dei Caschi Bianchi, James Le Mesurier, è stato colui che per anni “ha venduto i suoi inganni” alle autorità americane, tedesche e ad altri paesi occidentali.



Nel novembre 2019, Le Mesurier è stato trovato morto a Istanbul, in Turchia. Le autorità hanno indagato sui fatti e hanno concluso che non era stato ucciso, nonostante avesse fratture agli arti e tagli al viso, dopodiché hanno proceduto alla chiusura del procedimento penale.



Secondo il quotidiano locale Hurriyet , è noto e ci sono prove che la Mayday Rescue Foundation guidata da Le Mesurier abbia ricevuto finanziamenti da diversi paesi occidentali.



I paesi finanziatori hanno condotto audit sui conti dell’organizzazione, ma secondo i loro dati ufficiali non hanno trovato prove per dimostrare l’appropriazione indebita. Ora è impossibile verificare le transazioni per questi importi perché i Caschi Bianchi potrebbero ora ricevere denaro tramite altre organizzazioni.

