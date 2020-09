UNA CITAZIONE PER CHI DEFINISCE I PARLAMENTARI “PARASSITI”

Sharing is caring!

“Tutte le mattine il rappresentante del popolo arriva sino alla sede del Parlamento; se non entra, riesce ad arrivare perlomeno in anticamera dove viene affisso l’elenco dei parlamentari presenti: è su questo elenco, che il nostro, servendo la Nazione, scrive il proprio nome, ed è per questa fatica enorme, giornaliera, che incassa un profumato indennizzo. Passati quattro anni, o avvicinandosi sempre più lo scioglimento della Camera, detti signori vengono sollecitati da un impulso irrefrenabile, al pari della larva destinata a trasformarsi in farfalla, codesti vermi di Parlamento abbandonano così il rifugio e volano fuori, verso il popolo. Ricominciano nuovamente a parlare agli elettori narrando loro come siano ostinati gli altri, e di come essi abbiano invece duramente lavorato.

[…]

Perciò la Camera si rinnova e risorge, dando di nuovo vita all’eterno inganno. È così che il gregge del proletariato e della borghesia rientra nella stalla, tenuto per mano dal nuovo, invitante programma, pronto a rieleggere coloro che l’hanno ingannato.

Con questo l’uomo delegato dal popolo a rappresentarlo si ritrasforma nelle vesti del verme di Parlamento, e riprende nuovamente a nutrirsi con le fronde dell’albero dello Stato, per iniziare nuovamente il ciclo quattro anni dopo, mutando di nuovo in farfalla.

Non esiste, credo, niente di più pietoso, che l’osservazione di questo fenomeno, dover cioè assistere, impotenti, all’eterno rinnovarsi di questo imbroglio”

Adolf Hitler, Mein Kampf (1925)

se siete attivati alla fine di questo testo vi sarete accorti che antiparlamentarismo e qualunquismo furono ingredienti essenziali della propaganda nazista

IOVOTONO

Maurizio Acerbo PRC