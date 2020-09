Crimini di guerra: Stati Uniti e Regno Unito contro la verità

Sharing is caring!

Il governo degli Stati Uniti avanza contro la Corte penale internazionale (CPI) per le sue indagini sui crimini di guerra commessi in Afghanistan. Nel frattempo, le autorità britanniche intendono approvare una legge sull’immunità per i soldati che hanno commesso crimini simili in Iraq.

Entrambi i paesi tentano di evitare la responsabilità per i cosiddetti effetti collaterali delle invasioni militari del 2001 e del 2003.



Ieri, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato che l’amministrazione Trump avrebbe imposto sanzioni contro i funzionari della Corte penale internazionale per aver considerato “illegittimi” i “tentativi di sottoporre gli americani alla sua giurisdizione”. Pompeo ha aggiunto che anche coloro che continuano a “fornire sostegno materiale a queste persone sono soggetti a sanzioni”.



Già nel giugno di quest’anno, gli Stati Uniti avevano annunciato sanzioni economiche e restrizioni sui visti contro questo stesso gruppo di ricercatori per aver considerato il proprio lavoro come “una minaccia alla sicurezza nazionale”. A quel tempo il tribunale internazionale aveva deciso di aprire un’indagine sui crimini di guerra commessi in Afghanistan che continuano ancora oggi.



In risposta alle notizie sull’applicazione di misure punitive contro Fatou Bensouda, procuratore capo, e Phakiso Mochochoko, direttore della giurisdizione, divisione complementare e cooperazione, la CPI ha risposto che “questo è un tentativo inaccettabile di interferire con lo stato di diritto e il procedimenti giudiziari del tribunale “.



Dalla sua fondazione nel 2002, la Corte penale internazionale (con sede all’Aia, Paesi Bassi) ha perseguito più di 40 politici e capi di stato di alto rango per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Si tratta di un tribunale di ultima istanza che agisce solo nel caso in cui i governi nazionali “non siano in grado o non vogliano” processare i presunti responsabili di questi crimini.



A differenza di molti dei suoi alleati (come il Regno Unito), gli Stati Uniti non fanno parte dello Statuto di Roma, la base giuridica fondante della CPI, e sia l’amministrazione repubblicana che quella democratica hanno criticato le azioni dell’agenzia per aver ritenuto che non vi sia alcuna protezione contro la “politicizzazione delle azioni penali”. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno sostenuto numerosi casi guidati dalla Corte penale internazionale contro alti funzionari all’epoca contrari ai suoi interessi geopolitici. È il caso del sostegno alle indagini contro il presidente siriano Bashar Assad, membri del movimento talebano o le autorità birmane. La posizione degli Stati Uniti era diversa in relazione ai casi esaminati dalla CPI in relazione ai crimini commessi da israeliani contro i palestinesi, per i quali ha categoricamente respinto le indagini pertinenti.



Iraq e Afghanistan, da parte loro, sono membri del tribunale. Ciò significa che i crimini commessi in questi paesi potrebbero essere sotto la giurisdizione del tribunale internazionale .



Nel 2017, Fatou Bensouda ha concluso che c’erano informazioni sufficienti per dimostrare che le forze statunitensi avevano “commesso atti di tortura, trattamento crudele, attacchi alla dignità personale, stupro e violenza sessuale” in Afghanistan nel 2003 e 2004, e successivamente presso le strutture operazioni clandestine della CIA in Polonia, Romania e Lituania.



Secondo un rapporto della Corte penale internazionale pubblicata nel 2017, il Congresso degli Stati Uniti ha avviato diversi processi al fine di esaminare gli interrogatori effettuati dalle forze statunitensi e da membri della CIA a diversi prigionieri di guerra, rivelando anche parte del loro contenuto. Nonostante ciò, “ad eccezione di un numero molto limitato di casi in cui il presunto uso di tecniche di interrogatorio ha provocato la morte in custodia”, o non sono state condotte indagini o controversie nazionali, o il loro sviluppo è stato limitato a causa di clausole di riservatezza o per mancanza di informazioni sufficienti.



Ci sono alcune inchieste che sono state infatti sospese a causa di motivazioni politiche, pressioni e lotte di potere, come accade per molte delle decisioni prese da altre organizzazioni internazionali.

Un altro rapporto preparato dalla CPI nel 2016 ha stabilito che i presunti crimini commessi in Afghanistan nel 2003-2004 “non erano abusi di pochi individui isolati”, aggiungendo che “vi è una base ragionevole per ritenere che questi presunti crimini siano stati commessi in conformità con una o più politiche volte a ottenere informazioni attraverso l’uso di tecniche di interrogatorio che implicano metodi crudeli o violenti [e] che sosterrebbero gli obiettivi degli Stati Uniti nel conflitto in Afghanistan “.



La trama britannica



All’inizio di quest’anno, il ministero della Difesa britannico ha presentato il controverso disegno di legge sulle operazioni d’oltremare che, se approvato, autorizzerebbe la concessione di amnistie parziali per il personale di servizio che ha commesso reati gravi, tra cui omicidio e tortura , durante le missioni svolte fuori dal Paese, a condizione che siano state perpetrate più di cinque anni fa. Questo disegno di legge sarà presentato al parlamento britannico in ottobre dal partito conservatore.



Secondo un articolo di Middle East Eye, Nicholas Mercer, un ex tenente colonnello dell’esercito britannico che era l’avvocato militare di grado più alto in Iraq dopo l’invasione del 2003, ha detto del progetto in questione:”Questo disegno di legge è un passo profondamente retrogrado del governo britannico. Mina non solo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ma anche le Convenzioni di Ginevra del 1949. Questo è semplicemente senza precedenti. (…) Anche la domanda rimane senza risposta dei “siti neri” nel sud dell’Iraq e il destino dei prigionieri che sono stati portati lì dalle forze britanniche. Questo disegno di legge potrebbe significare che tali casi non vedranno mai la luce del giorno”.



Si presume che la controversa svolta legale che il governo del Regno Unito intende adottare (e che il partito laburista respinge) abbia a che fare con le successive richieste a cui lo Stato britannico è stato sottoposto dalle rivendicazioni e dai successivi pagamenti ai civili iracheni , vittime o parenti di vittime di crimini commessi dalle truppe britanniche dopo l’invasione militare che ha rovesciato Saddam Hussein .



Tra le denunce presentate contro il Ministero della Difesa britannico c’è il caso di Baha Mousa, un addetto alla reception di un hotel a Bassora che è stato torturato a morte dalle truppe britanniche nel settembre 2003. Nonostante il fatto che parte di questi eventi sia stata registrata dalle telecamere, una corte marziale ha dichiarato l’assoluzione dei sei soldati coinvolti nel caso. Quella sentenza è stata successivamente contestata da un’indagine pubblica formale guidata da William Gage che ha accusato il “fallimento aziendale” del Ministero della Difesa per l’uso di metodi di interrogatorio proibiti in Iraq. Questo processo ha determinato che Baha Mousa era morto insieme a 93 feriti “sotto la custodia dell’esercito britannico” a Bassora (2003).



È interessante notare che la suddetta iniziativa per esonerare le forze britanniche che commettono crimini all’estero è promossa parallelamente allo sviluppo di un’indagine da parte della CPI, la quale ha già concluso che esiste “una base ragionevole per credere” che i militari del Regno Unito è stato responsabile di una serie di crimini perpetrati contro le persone sotto la loro custodia negli anni successivi all’invasione dell’Iraq nel 2003.



Frank Ledwidge, un ex ufficiale dell’intelligence dell’esercito britannico e storico militare, ha avvertito che “i sostenitori [di tale provvedimento] non si sono resi conto che quando l’ICC verrà per noi, cosa succederà se questo disegno di legge sarà approvato, [è che] non saranno i soldati che inseguiranno”. Forse questo è l’effetto secondario di una misura con tali caratteristiche: se la proposta conservatrice diventa legge, i politici di alto rango eventualmente coinvolti nell’elaborazione di strategie che contemplano crimini di guerra e varie violazioni dei diritti umani all’estero potrebbero essere giudicati da un tribunale internazionale.



*Giornalista esperta di politica internazionale. Specialista in guerre e conflitti armati. Membro di IPAME (International Political Analysts Associaton over Middle East).



(Traduzione de L’AntiDiplomatico)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-crimini_di_guerra_stati_uniti_e_regno_unito_contro_la_verit/82_37110/