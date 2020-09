PARAGUAY. ASSASSINIO DI DUE RAGAZZINE.

Sharing is caring!

Le due ragazzine assassinate



Francesco Cecchini



Mercoledì 2 settembre a Yby Yaú, zona conosciuta come Arroyito e a circa 370 km a nord della capitale Asunción, due ragazzine sono state uccise in un raid della Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) ), unità creata dall’ex presidente Horacio Cartes nel 2013 con l’obiettivo di eliminare l’ Ejército del Pueblo Paraguayo, in un accampameno dell’ EPP. I militari hanno sepolto immediatamente i corpi delle due ragazzine con la scusa della pandemia e i loro vestiti sono stati bruciati. Il presidente del Paraguay, Mario Abdó, andò esultante sul posto e tenne una conferenza stampa, affermando che era una operazione riuscita. Ha avuto successo perché alcuni membri dell’ EPP sono stati abbattuti, ha detto, affermando così che le due ragazzine, uniche vittime, erano guerrigliere. Un esperto forense dellufficio del pubblico ministero, ha detto in una conferenza stampa che le persone uccise erano donne e che i test forensi effettuati prima che fossero sepolte davano che una delle ragazze aveva 15 anni e laltra tra 17 e 18. Ha anche detto che una delle ragazze era stata colpita da sei colpi e laltra da due. Secondo l’ esperto, una indossava un giubbotto tattico ed entrambi avevano addosso centinaia di munizioni.

Héctor Grau, capo della FTC, ha dato il suo contributo affermando, tra l’ altro, in un’ intervista a quotidiano ABC, che le due guerrigiere erano argentine e che in Argentina vi è un vivaio di guerriglieri, anche minori.

Queste versioni ufficiali non corrispondono per niente a cosa è realmente accaduto. Va anche sottolineato che dal 2 settembre, data dell’ asassinio delle due ragazzine, ad oggi la vicenda in Paraguay e in Argentina è stata densa di affermazioni, denunce, scoperte, ripudi del crimine e manifestazioni di protesta.

PARAGUAY

Mario Abdo Benítez e Jair Bolsonaro



In Paraguay se la dittatura di Alfredo Stroessner è finita il 3 febbraio 1989, ma lo stronismo come sistema. Nonostante vi sia una nuova Costituzione che modificò la struttura istituzionale dello Stato, vi è ancora aretratezza un materia di diritti umani e sociali. Non sono state interamente recuperate le terre indebitamente ripartite arbitrariamente da Stroessner a militari, politici, funzionari civili, imprenditori e stranieri privilegiati; i popoli indigeni vengono ancora oggi cacciati dai loro territori ancestrali; i contadini si vedono obbligati ad abbandonare le loro terre sotto la pressione degli immigranti brasiliani che con le loro coltivazioni intensive di soia e grano e luso di agrochimici, inquinano il loro habitat; le terre migliori e le ricchezze naturali del paese sono concentrate nelle mani di pochi,

Cresce la disuguaglianza sociale, gli operai sono soffocati da salari da fame, la disoccupazione e le illegalità aumentano, la sanità pubblica è pessima e così via.

Il Paraguay vive in una democrazia controllata dal partito che portò Stroessner al potere e che governa il paese da 31 anni, con lintervallo di Fernando Lugo, eletto il 20 aprile 2008 destituito il 22 giugno 2012, un vero e proprio colpo di stato.

L’ attuale Presidente del Paraguay , Mario Abdo Benítez, figlio dell’ omonimo segretario del dittatore Stroessner del Partido Colorado appena eletto ha dichiarato: Non riesco a smettere di ricordare mio padre, che era un grande colorado, un ricordo implicito, quindi, anche di Stroessner, di cui il padre fu la mano destra.

Nel marzo 2019, durante un evento nella centrale idroelettrica di Itaipú, in occasione della nomina del nuovo direttore di parte brasiliana, Joaquim Silva e Luna, alla presenza di Mario Abdo Benítez, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha lodato lex dittatore paraguaiano Alfredo Stroessner definendolo come statista che sapeva cosa fare di positivo per il proprio paese.

EPP

Accampamento dell’ Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)



L Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha una sua ideologia che è una miscela di marxismo-leninismo con le idee di Gaspar Rodríguez de Francia, il politico indipendentista guaranì che fu dittatore del Paraguay dal 1813 al 1840. Fu fondato nel 2008, ma antecedenti negli anni 90, quando si presume attuò come braccio armato clandestino di Patria Libre partito di estrema sinistra fondato in quella epoca. Si calcola che abbia tra 50 e 150 membri,

Ha le sue basi nei dipartimenti di Concepción e San Pedro, regioni nel nord-est del Paraguay con ampi tratti di terra disabitata e vicine al confine con il Brasile. Fin dalla sua creazione l’ EPP si è finanziato con contrabbando di marijuana, rapimenti e attacchi ad allevamenti di bestiame e a fattorie. Ha sequestrato, oltre a molti membri di comunità mennonite, Luis Lindstron e Fidel Zabala due ricchi allevatori di bestiame. Sebbene fosse prima della sua fondazione ufficiale, si ritiene che alcuni dei suoi membri possano anche aver partecipato al rapimento di Cecilia Cubas, figlia dell’ex presidente Raúl Cubas Grau, catturata nel settembre 2004 e trovata morta un anno dopo.

RICERCA DELLA VERITA’ SULL’ ASSASSINIO DI MARIA E LILIAN.

Mariana de Jesús Ayala López, nonna di María del Carmen e Lilian Mariana, con le foto delle nipotine



Mariana ha 76 anni è paraguayana e mentre tiene in mano le foto di María del Carmen e Lilian Mariana, interrogata dice: Ci fa molto male, ci lascia un grande vuoto. Sono ragazze che sono cresciute con noi sin da piccolissime, sono andate a scuola, hanno fatto anche i lavori domestici, preparandole anche per il futuro perché potessero studiare, per poter continuare lo studio. Quello era il nostro ideale, il nostro sogno ed è stato interrotto “.

María del Carmen e Lilian Mariana vivevano a Misiones in Argentina. Viaggiarono in Paraguay a fine 2019 per conoscere il padre che era in clandestinità ma non poterono ritornare a causa della pandemia del coronavirus.

Miriam Villalba, mamma di Lilian Mariana e zia y tía de María del Carmen ha fatto al giornale Misiones Online e poi a lo scorso 6 settembre una grave denuncia, rivelando cosa pensano i famigliari delle due ragazzine: ” Sono convinta che sono state catturate, torturate e assassinate. A Radio Libertad ha dichiarato: ” Il governo del Paraguay sta facendo una sporca campagna per coprire l’ esecuzione delle due ragazzine.” Miriam Villalba è avvocatessa e le sue parole oltre alla denuncia sono un invito a conoscere e a far conoscere la verità sulla drammatica vicenda.

L’avvocato José Casañas Levi ha sottolineato sui social network che “le prove non vengono mai distrutte, vengono conservate”. A un certo punto, il lavoro di cura della scena del crimine e la custodia delle prove, compresi i corpi, devono essere trattati scientificamente, seriamente. La gestione che è stata fatta è per non arrivare alla verità dei fatti “, ha lamentato. A sua volta, l’ex candidata alla presidenza del Paraguay Lilian Soto si è scagliata contro l’azione delle FTC “Che orrore! Con quello che hanno fatto non sapremo mai se le ragazze erano in divisa militare o giocavano in pigiama. È spaventoso “.

Attraverso un comunicato del Ministero degli Affari Esteri, il governo argentino ha chiesto al governo del Paraguay “l’urgente chiarificazione e identificazione dei responsabili” della morte delle due giovani argentine. “Rifiutiamo fermamente qualsiasi espressione ufficiale che cerchi di coprire le responsabilità.

Per Juan Martens, avvocato e ricercatore dell’Università Nazionale del Pilar, che ha studiato la FTC l’ assassinio delle due ragazzine permette di sottolineare le storiche azioni illegali di questa forza d’ elite “Esecuzioni extragiudiziali, torture, falsi positivi sono solo alcune delle denunce che erano già state presentate contro questa unità militare”,

Martens, ha trovato decine di denunce su falsi positivi, persone uccise dalla FTC fatte passare per membri dell’ EPP.

Nel caso delle ragazzine argentine, la FTC ha confermato giorni fa che non ci sono filmati dello scontro. Il procuratore incaricato del caso Federico Delfino aveva ordinato di seppellire i loro corpi la stessa notte in cui erano stati uccise e aveva chiesto anche di bruciare le divise militari con cui la FTC ha dichiarato di averle trovate, sostenendo che aveva seguito il protocolli sanitario per il covid-19.

Il medico legale Christian Ferreira, della Procura di Horqueta. che aveva partecipato all’autopsia ha detto invece che i vestiti avrebbero potuto essere conservati senza problemi. In una conferenza stampa inoltre ha riferito che Lilian Mariana aveva sei ferite da arma da fuoco. “Due colpi al gluteo destro, uno nella regione ascellare destra, uno al petto e due alla gamba sinistra, uno alla coscia e uno sotto il ginocchio”. Ha avuto cura di chiarire che a causa della forma degli impatti da “dietro a davanti”, le lesioni si sarebbero verificate quando le minori stavano fuggendo Il dettaglio non è di poco conto: il funzionario ha ammesso formalmente che due ragazze sono state uccise alle spalle. La cosa è grave se chi spara è una forza d’élite dello Stato. Martens non è sorpreso. Per lui questo è il modo abituale in cui procede lo Stato paraguaiano. La FTC e il procuratore hanno sbagliato di nuovo. L’unica differenza è che oggi, trattandosi di minorenni straniere, tutto è in vista .

L ‘Associazione degli avvocati e delle avvocatesse della Repubblica argentina, ha presentato un atto di habeas corpus al giudice federale dell’Eldorado, Misiones, per chiedere spiegazioni al governo paraguaiano in merito a quanto accaduto alle ragazzine. L’ avvocatessa Laura Taffetani dell’ Associazione ha dichiarato: “L’obiettivo è sapere bene quale sia la situazione perché ci sono state dichiarazioni alquanto contraddittorie e sembra un po’irresponsabili da parte delle autorità del governo paraguaiano, “

Inoltre, ha sottolineato che la strategia del governo del Paraguay consisteva nel coprire l’omicidio, affermando che l’ EPP recluterebbe minori e che l’ Argentina sarebbe un luogo privilegiato di reclutamento.

L’ Associazione ha presentato un rapporto anche al Congresso dei Diritti dei Bambini di Ginevra perché preoccupata della situazione delle bambine e dei bambini ai quali potrebbe capitare quello che è capitato a María del Carmen e Lilian Mariana.

Il loro omicidio è una violazione degli articoli 6 e 38 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, ratificata dal Paraguay con la legge n. 57/90 e promulgata il 20 settembre 1990.

il Coordinamento dei diritti umani del Paraguay (Codehupy) ha avvertito che lo scontro a fuoco presenta caratteristiche inquietanti di un crimine di Stato, vista anche «l’ingiustificabile velocità» con cui i cadaveri delle bambine sono stati sepolti prima della definitiva identificazione

L’ Assemblea Permanente por i Diritti Umani (APDH) argentina ha espresso la sua condanna per il massacro delle ragazzine María Carmen e Lilian Mariana Villalba

In questo quadro, l’APDH ha descritto “gli eventi come terrorismo di stato” e ha chiesto “un’indagine indipendente sugli eventi”. “Questi eventi ci ricordano le vecchie pratiche repressive che credevamo fossero state superate nella regione”, hanno assicurato dall’APDH e hanno aggiunto ” chiediamo giustizia e che i diritti di tutti i bambini siano protetti

Anche l’ ONU ha chiesto al Paraguay di chiarire il caso. Il rappresentante in Sud America dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Jan Jarab, ha descritto l’azione militare come “un evento molto grave che ha posto fine alla vita di due ragazze che lo Stato ha dovuto proteggere, come parte del del loro obbligo di garantire i diritti umani di tutte le ragazze, i ragazzi e gli adolescenti del Paese. Il Paraguay deve indagare senza indugio e in modo imparziale sulla morte delle due ragazzine”.

REAZIONI ARGENTINA E IN PARAGUAY PER L’ ASSASSINIO DELLE DUE RAGAZZINE

Buenos Aires, nel cartello, con la foto Mario Abdo Benítez, è scritto assassino di ragazzine.



In questa decina di giorni dall’ assassinio delle due ragazzine molte sono state sia in Argentina che in Paraguay le manifestazioni di ripudio del crimine e di protesta.

In Paraguay, nella capitale, Asunción, nel pomeriggio di sabato 5 settembre, Panteón de los Héroes, manifestanti hanno manifestato dipingendo le pareti e bruciando una bandiera nazionale. In Argentina vi è stata una protesta a Posadas, con alla testa Miriam Villalba e un attacco al Consolato del Paraguay a Resistencia, con la scritta nei muri:assassini !, ma la manifestazione più importante è avvenuta a Buenos Aires. Le organizzazioni di migranti si sono riunite questo mercoledì davanti all’ambasciata paraguaiana a Buenos Aires per mostrare la loro condanna per l’omicidio delle due ragazzine argentine da parte dei militari paraguaiani, facendole passare per guerrigliere. Nell’ ambasciata, fortemente transennata dalla polizia, hanno esposto manifesti che denunciavano Mario Abdo Benítez, il presidente del Paraguay, con la parola “assassino”; Una dichiarazione firmata da 30 organizzazioni sociali indirizzata all’ambasciatore paraguaiano in Argentina, Julio César Vera Cáceres, è stata letta. “Ripudiamo e denunciamo, a livello nazionale e internazionale, l’azione criminale dello Stato paraguaiano che ha assassinato 2 ragazze di 11 anni, di nazionalità argentina, presentate come guerriglie all’opinione pubblica, mercoledì scorso 2 settembre, al ranch ‘El Paraíso’, situato nella città di Yby Yaú, nel dipartimento di Concepción, nel nord della Repubblica del Paraguay ….

Sicuramente le manifestazioni continueranno fino a che i responsabili, i militari della FTC e il loro capo HéctorGrau, dell’ assassinio di María del Carmen e Lilian Mariana non verranno puniti.

