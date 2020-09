SYRIZA sull’incendio a Lesbos: La responsabilità è del governo

Sharing is caring!

SYRIZA sull’incendio a Lesbos: La tragedia di Moria è responsabilità del governo

“La tragedia di oggi nella struttura per gli immigrati di Moria mette in luce le responsabilità criminali [del primo ministro] Mitsotakis e [del ministro per l’Immigrazione e l’Asilo]-Mitarakis”, sottolinea il comunicato di SYRIZA – Alleanza Progressista.

Il comunicato di SYRIZA – Alleanza Progressista

La tragedia di oggi nella struttura di Moria mette in luce le responsabilità criminali di Mitsotakis-Mitarakis. Nuova Democrazia prometteva prima delle elezioni che avrebbe chiuso la struttura di Moria. L’unica cosa che ha fatto invece è stato rilevare una struttura con 5.600 persone e farla arrivare a più di 20.000, prima di iniziare il programma di decongestione.

Il signor Mitsotakis, senza spingere per un’iniziativa europea globale, fa della Grecia un magazzino di anime.

Il governo è cieco e con le sue scelte ha portato al tragico risultato che vediamo oggi a Moria. Durante la pandemia ha lasciato le strutture al loro destino, non si è preso cura del loro decongestionamento, non si è preoccupato del loro personale. Ha creato una struttura senza nessuna possibilità di prevenzione assistenziale e di controllo.

Dopo la tragedia di questa notte, da oggi 13mila persone sono senza infrastrutture e senza copertura sanitaria. Nuova Democrazia condanna alla miseria la comunità locale, i rifugiati e gli immigrati.

Ancora una volta, l’unica cosa che riesce al governo è far sì che il nostro Paese sia al primo posto nelle agenzie di stampa internazionali, sempre per le ragioni sbagliate.

Chiediamo ora misure di emergenza per sostenere l’isola, per coprire tutte le esigenze sanitarie e il decongestionamento immediato delle isole. Dire un no deciso alla trasformazione delle isole in prigioni. Che il nostro Paese rivendichi iniziative di solidarietà e coordinamento europee immediate.