Sharing is caring!

Fake news Bolsonaro



Francesco Cecchini



IL DOCUMENTARIO “FORA DA BOLHA” DI MARCELO LUNA PARLA DEL RUOLO DELLE FAKE NEWS NELLA VITTORIA DI BOLSONARO.

Le elezioni presidenziali brasiliane del 2018, che sono state vinte da Jair Bolsonaro, secondo il documentario “Fora da Bolha (Fuori della Bolla)” hanno segnato un punto di svolta sulle fake news e sull’uso della piattaforma di messaggi istantanei WhatsApp nelle campagne politiche.

Il regista Marcelo Luna ha condensato in 103 minuti due anni di indagini sull imprevedibile arrivo al potere di Bolsonaro, palese sconfitta per la sinistra brasiliana che ha governato il Paese tra il 2002 e il 2016.

Il documentario, senza un esplicito orientamento ideologico, è stato presentato in anteprima il 7 settembre, giorno dell’Indipendenza del Brasile, sulla piattaforma Vimeo. “Il primo nome a cui ho pensato per il documentario è stato ‘Zap’ (nome comune in Brasile per il social network), perché quello che mi ha stupito è stato vedere nel 2018 il potere che WhatsApp ha rappresentato nelle elezioni”, ha detto Luna.

Per Marcelo Luna, che è anche giornalista e scrittore, la campagna elettorale di due anni fa è stata immersa in un mondo sotterraneo senza controllo, senza regole. Molto diverso da quanto accade con la televisione, dove la propaganda è soggetta alle autorità elettorali.

“Hanno corso un grande rischio e ho trovato cose a cui non credere, con un linguaggio esagerato. C’erano molte fake news. Le fake news sono meme che esagerano e si diffondono nei gruppi di WhatsApp”, ha specificato.

Marcelo Luna, ha anche indagato sul presunto coinvolgimento di Steve Bannon in questo processo elettorale. Sembra che Bannon fosse dietro robot, che dalla california diffondevano certi messaggi tendenziosi

“Un solo messaggio WhatsApp nel 2018 poteva essere inviato a 200 persone, poi solo venti e ora sono possibili solo cinque contatti”, ha ricordato il co-regista e sceneggiatore. Questo mosaico di idee e messaggi diffusi durante la campagna elettorale 2018 è stato analizzato anche da altri 16 esperti che hanno partecipato al documentario, antropologi, sociologi, psicologi, esperti in comunicazione.

La Corte Suprema Federale (STF) e il Congresso hanno aperto un processi formale a questo riguardo. Il presidente brasiliano Bolsonaro deve affrontare un’ indagine legale che potrebbe annullare la sua vittoria alle ultime elezioni elettorali dovuta alla diffusione di fake news.

Il Congresso ha anche istituito una commissione specifica per indagare sulla diffusione di fake news.

Il documentario, in portoghese. si trova nella piattaforma Vimeo. Il link con il trailer è il seguente:

https://vimeo.com/foradabolhadoc

Il regista Marcelo Luna



ATTIVITA’ DI MARCELO LUNA. Nato a Recife, nel maggio 1968, dagli anni ’90 produce opere che valorizzano il lavoro collaborativo, gratuito, sociale e solidale. Lavora con alcune forme audiovisuali: nel cinema documentario (come regista, produttore, sceneggiatore ), nella pubblicità e nel marketing politico. In un breve riassunto della sua traiettoria, si può evidenziare il documentario A TV eo Voto (1990), sulle elezioni presidenziali in Brasile dopo la redemocratizzazione. Ha condiviso sceneggiatura e regia del cortometraggio Ópera Cólera (1992), sull’arrivo dell’epidemia a Pernambuco. Ha anche co-diretto e co-sceneggiato il film Il rap del Piccolo Principe contro le anime Sebosas, un film pluripremiato in Brasile e all’estero e un riferimento nello studio della cultura urbana brasiliana. Ha diretto e sceneggiato il mediometraggio Para Não Esquecer Angola (2005), che racconta i 30 anni di indipendenza del Paese africano. Ha firmato regia una sceneggiatura per un film TV sulla cultura e le condizioni urbane della città di Recife. Ha diretto il programma televisivo Sustentare (2013), con 28 puntate sullo sviluppo sostenibile a Pernambuco. Ha anche firmato la sceneggiatura e la regia del lungometraggio 1 Menino do Bié (2008), sulla traiettoria di un musicista angolano nella ricostruzione del Paese dopo 40 anni di guerra. Ha realizzato il cortometraggio J. Borges (2009), in mostra al Museum of Popular Art di Santa Fé, Texas / USA, . Ha scritto e curato il lungometraggio Hereros Angola (2011), sulla vita e il popolo africano degli herero