Aveva ragione Snowden! Tribunale USA giudica illegale la massiccia raccolta di dati da parte della NSA

Una corte d’appello federale degli Stati Uniti ha stabilito che il programma di sorveglianza della National Security Agency (NSA), che raccoglieva metadati da miliardi di telefonate dei cittadini americani, era illegale e forse incostituzionale.

Una giuria di tre giudici della Corte d’appello del Nono Circuito ha rilevato che il programma, rivelato nel 2013 dall’ex appaltatore della CIA e della NSA Edward Snowden e ufficialmente terminato nel 2015, violava le leggi sulla sorveglianza degli Stati Uniti. e “potrebbe aver violato” il quarto emendamento alla Costituzione.



“Illegale e inefficace”



Snowden, che è stato più volte citato nella decisione della corte, ha ricordato sul suo account Twitter che sette anni fa, quando è stato ” accusato di essere un criminale per aver detto la verità “, non avrebbe mai immaginato “che sarebbe vissuto fino a vedere i ‘tribunali americani’ condannare le Attività della NSA come illegali “e nella stessa sentenza gli attribuisce il merito di averle segnalate.



“La corte ha ritenuto che il programma fosse illegale e inefficace”, ha scritto Snowden in un altro tweet, in cui ha assicurato che “la sentenza del tribunale ribalta le vecchie difese della sorveglianza di massa”.



Da parte sua, l’American Civil Liberties Union (ACLU) ha commentato che la sentenza “che conferma ciò che abbiamo sempre saputo” è “una vittoria per il nostro diritto alla privacy”.



La sentenza è arrivata in risposta a una sfida legale intentata da quattro immigrati somali condannati nel 2013 in un caso di raccolta fondi per terrorismo, in parte basato su prove raccolte nell’ambito del programma di sorveglianza della NSA. Anche così, il tribunale ha confermato le condanne nella sua sentenza, sostenendo che “la raccolta di metadati, anche se incostituzionale, non ha contaminato le prove presentate dal governo al processo”.

