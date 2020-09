CAPIRE IL KASHMIR E I KASHMIRI DI CRISTOPHER SNEDDEN.

Sharing is caring!

Copertina del libro



Francesco Cecchini



Recensione di Bhaskar Parichha pubblicata su Countercurrents del 24 stettembre e tradotta da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il link con la recensione originale è il seguente.

https://countercurrents.org/2020/09/how-old-is-the-kashmir-dispute/

Ci possono essere, e ci sono stati, innumerevoli libri sul Kashmir e sui kashmiri. Data la sua importanza geopolitica nel subcontinente indiano e la costante puntura da parte del Pakistan, il Kashmir è stato un punto di ebollizione nel rapporto tra i due vicini in disaccordo. È passato ormai un anno da quando il governo indiano ha cambiato lo status del Kashmir apportando modifiche agli articoli 370 e 35A. Da allora, gli sforzi del Pakistan per evidenziare questo cambiamento unilaterale e le violazioni dei diritti umani al suo interno sono stati sotto i riflettori.

La sfida nello scrivere un libro sul Jammu e Kashmir indiviso – l’unico stato a maggioranza musulmana in India – sullo sfondo di quattro guerre con il Pakistan nel 1948, 1965, 1971 e 1999 e anche nel contesto del conflitto cinese nel 1962 è enorme. Per fortuna, Christopher Snedden è uscito con un libro senza pregiudizi e allo stesso tempo esauriente. Per capire Kashmir e i kashmiri è il solo il libro da leggere.

Si legge nel pezzo : Nel 1846, gli inglesi crearono lo stato di Jammu e Kashmir e poi vendettero rapidamente questa preziosa regione all’astuto e potente Raja Gulab Singh. Curiosamente, se l’avessero mantenuto, la disputa tra India e Pakistan sul possesso dello stato potrebbe non essere mai sorta, ma le preoccupazioni della Gran Bretagna erano altrove: la Russia espansionista, l’inganno del Tibet e la Cina instabile, ei loro agenti giocavano al “ Grande Gioco ” in Afghanistan e altro allora era conosciuto come “Turkistan”.”

Snedden contestualizza le circostanze geostrategiche e storiche che circondano la decisione britannica di rinunciare al Kashmir e spiega come loro e quattro maharaja Dogra abbiano successivamente consolidato e controllato J&K. Descrive in dettaglio i confini lontani e i popoli disintegrati che componevano il diverso stato principesco. Spiega la controversa adesione del Maharaja di Jammu e Kashmir all’India nel 1947 – e le sue conseguenze non premeditate.

Scrive Snedden nell’introduzione: La disputa sul Kashmir ha ormai settant’anni. Questo lo rende più vecchio del novanta per cento degli indiani e dei pakistani. La sua longevità supera l’aspettativa di vita media di un maschio pakistano (65,16 anni) e di un maschio indiano (66,68 anni) … Malinconicamente, alcuni dei miei amici di J&K, India e Pakistan mi dicono che la disputa sul Kashmir continuerà per altri due terzi di un secolo … Questo libro fornisce sufficienti informazioni di base per un lettore per capire perché uno scenario così doloroso è possibile. “

Sicuramente, la situazione di base in J&K è cambiata da quando il libro è stato scritto e, in particolare, dopo il 5 agosto 2019. Ma la disputa è lungi dall’essere conclusa perché il Pakistan ribadisce costantemente che il Kashmir non può essere rimosso dall’agenda del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si è impegnata a risolvere la questione secondo i desideri del popolo del Kashmir. Tornando all’analisi storico-politico del Kashmir, Snedden tesse una narrativa avvincente che inquadra la disputa “K”, spiega perché continua e valuta cosa significa politicamente e amministrativamente per i popoli divisi dello stato e il loro futuro indeciso.

Diviso in cinque parti e capitoli scrupolosamente realizzati, Snedden inizia con i Sikh: Veniamo ora a una questione intrigante riguardante l’Impero Sikh: il ruolo significativo svolto da due potenti e influenti fratelli di Jammu, Gulab e Dhyan (Dhian) Singh. In particolare, come vedremo, gli inglesi hanno preso molto sul serio Raja Gulab Singh. L’Impero Sikh aveva molti non Sikh che servivano come soldati e amministratori. Questi includevano Gulab e Dhyan Singh, più il loro altro fratello, Suchet, dell’area di Jammu che si trovava immediatamente a sud del Kashmir ea nord del cuore del Punjab dell’Impero Sikh. Jammu aveva una certa importanza strategica poiché i suoi altipiani collinari erano relativamente lontani dalle tradizionali rotte di invasione in India che attraversavano il Punjab. La gente aveva cercato rifugio dagli invasori in tali aree, compresi più recentemente dai predoni afgani. Tuttavia, non c’era una divisione geografica distinta tra Jammu e Punjab. In sostanza, il Jammu era un’estensione ondulata delle pianure del Punjab che si innalzava verso nord fino alla catena del Pir Panjal situata all’estremità meridionale della valle del Kashmir, con questa catena che fungeva da confine naturale tra Kashmir e Jammu.Diviso in cinque parti e capitoli scrupolosamente realizzati, Snedden inizia con i Sikh: Veniamo ora a una questione intrigante riguardante l’Impero Sikh: il ruolo significativo svolto da due potenti e influenti fratelli di Jammu, Gulab e Dhyan (Dhian) Singh. In particolare, come vedremo, gli inglesi hanno preso molto sul serio Raja Gulab Singh. L’Impero Sikh aveva molti non Sikh che servivano come soldati e amministratori. Questi includevano Gulab e Dhyan Singh, più il loro altro fratello, Suchet, dell’area di Jammu che si trovava immediatamente a sud del Kashmir ea nord del cuore del Punjab dell’Impero Sikh. Jammu aveva una certa importanza strategica poiché i suoi altipiani collinari erano relativamente lontani dalle tradizionali rotte di invasione in India che attraversavano il Punjab. La gente aveva cercato rifugio dagli invasori in tali aree, compresi più recentemente dai predoni afgani. Tuttavia, non c’era una divisione geografica distinta tra Jammu e Punjab. In sostanza, il Jammu era un’estensione ondulata delle pianure del Punjab che si innalzava verso nord fino alla catena del Pir Panjal situata all’estremità meridionale della valle del Kashmir, con questa catena che fungeva da confine naturale tra Kashmir e Jammu.

Poiché Gulab Singh era un soldato coraggioso e capace, negli anni ’10 dell’Ottocento attirò l’attenzione del Maharaja Sikh. Ciò è stato significativo in quanto entrambi gli uomini si sono impegnati in una partnership reciprocamente vantaggiosa che ha portato loro ampi benefici. Per l’efficace ma vigile Maharaja Ranjit Singh, Gulab fornì un alleato non sikh di cui il sovrano poteva fidarsi, un fattore importante in un impero litigioso in cui Ranjit era il sikh anziano. L’ambizioso Gulab Singh usò Ranjit come veicolo per Gulab per promuovere se stesso e i suoi interessi. Gulab Singh apparentemente venne notato per la prima volta da Ranjit Singh nella campagna del Kashmir del 1813, dopo di che Gulab ricevette il controllo dell’area di Reasi, a nord di Jammu, nel 1815. Successivamente, a causa delle sue azioni che sopprimevano la rivolta in Jammu nel 1819, Ranjit Singh ha riconosciuto il Jammuite come sovrano di Jammu nel 1822. ” Ciò che esalta la bellezza di questa pagina a 360 è l’approfondimento è la lucida spiegazione. Scritto in una lingua molto nutriente e generosa, questo libro è di gran lunga la migliore cronaca sul Kashmir. Snedden ha gestito abilmente la controversia insieme alle sue intricate dimensioni politiche e geostrategiche. Fa quel miglio in più per sondare a lungo anche la storia del Kashmir, spesso trascurato. Un eccellente resoconto dell’identità del Kashmir e del conflitto tra India e Pakistan, il libro è impareggiabile su una delle controversie più “intrattabili” al mondo.

Titolo: Capire Kashmir e Kashmiris

Autore: Christopher Snedden Editore:

Speaking Tiger, 2020 Pubblicato originariamente su Borderless Journal Bhaskar

Parichha è un giornalista