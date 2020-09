Chomsky e le urgenze dell’umanità: “Superare la logica capitalista, la piaga neoliberista e sconfiggere la leadership malevola”

Sharing is caring!

Il noto politologo e linguista Noam Chomsky sostiene la rimozione di tre principali ostacoli fra le principali urgenze mondiali: logica capitalista, peste neoliberista e leadership malevola



“Bisogna superare una serie di barriere. La logica capitalista deve essere superata, la piaga neoliberista deve essere superata e la leadership malevola deve essere sconfitta; tre barriere principali. Non sarà facile, ma non impossibile ”, ha dichiarato il noto linguista e politologo americano, Noam Chomsky, fra i più grandi intellettuali viventi.

In un’intervista esclusiva alla direttrrice dell’agenzia di stampa argentina Télam, Bernarda Llorente, in onda ieri, Chomsky ha commentato il possibile scenario delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre.



Chomsky ha ricordato che le prossime elezioni nel suo paese sono probabilmente le “più importanti che si svolgeranno non solo in nella storia degli Stati Uniti, ma anche nella storia dell’umanità”



Ha avvertito che la rielezione dell’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump accelererà la corsa verso la “catastrofe ambientale” aoltre a sollevare la “minaccia di guerra nucleare” . “Dobbiamo chiederci in che tipo di società viviamo. Che tipo di specie siamo se non siamo disposti a fermare questi disastri”, ha dichiarato.



Il politologo nordamericano ha anche avvertito che la sopravvivenza della democrazia “è in gioco”, precisando che questa “non si basa solo su regole e leggi, ma si basa su buona fede e fiducia”.



In un altro punto delle sue osservazioni, Chomsky ha sottolineato che Trump ha creato una “palude di corruzione” negli Stati Uniti e che il presidente repubblicano è “come una specie di dittatore a buon mercato”

