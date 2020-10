La Russia consegna il suo vaccino anti-covid al Venezuela

Sharing is caring!

Il Venezuela diventa il primo paese del suo emisfero a ricevere dalla Federazione Russa il primo lotto di vaccini Sputnik V per la fase 3 della sperimentazione clinica contro il Covid-19.

Lo ha riferito la vicepresidente esecutiva della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez, dalla rampa 4 dell’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, nello stato di La Guaira, dopo aver ricevuto questo primo lotto di vaccini che fa parte dell’accordo tra i due Paesi.

“È un onore che il Venezuela sia il primo Paese dell’emisfero occidentale a partecipare alla fase 3 della sperimentazione clinica di questo vaccino. Questa è una storia universale della Russia a favore dell’umanità, a favore della pace, della vita e dell’intero pianeta”, ha detto.

La vicepresidente ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dalla Unione Sovietica contro il fascismo e contro il nazismo nella liberazione dell’umanità. “Oggi la Russia è di nuovo lì, in prima fila davanti al mondo, per portare soccorso, salute e vita con il primo vaccino registrato contro il Covid-19″, ha sottolineato.

Allo stesso modo, ha sottolineato che il vaccino Sputnik V fornisce l’immunità per due anni contro altri vaccini che vengono testati ma che hanno una protezione immunitaria più breve per l’uomo. “Non solo parteciperemo alla fase 3 degli studi clinici di Sputnik V, ma garantiremo anche la fornitura e la produzione sicure di questo vaccino”, ha detto. https://www.vtv.gob.ve/venezuela-rusia-vacunas-fase-3-ensayo-clinico-covid19/

Il ministro del Potere Popolare per la Salute, Carlos Alvarado da parte sua ha spiegato che “la Federazione Russa, in questa terza fase, collocherà il vaccino in oltre 40.000 persone nel mondo e il Venezuela è stato scelto per l’applicazione su 2.000 persone che faranno parte di questa sperimentazione che inizierà nei prossimi giorni”.

Alvarado ha spiegato che questo nuovo risultato è stato preceduto da un gran numero di incontri e accordi tra paesi fratelli come la Federazione Russa e il Venezuela, “abbiamo avuto molti colloqui con gli specialisti del Centro Gamalella di Mosca e questo è il primo fatto concreto”.

Il responsabile del portafoglio Salute, ha indicato che a breve sarà completato il potenziamento dello Stabilimento Vaccinale nel Distretto Capitale, per il confezionamento dei vaccini e per la loro produzione. “Questa fratellanza tra i paesi consolida un rapporto che era già stato rafforzato e che ora sta ricevendo molta più forza in tutto il paese”, ha detto.

Ha sottolineato che quando questa terza fase sarà completata con successo, sia in Russia che in Venezuela, inizierà la produzione di massa che terminerà con l’applicazione al maggior numero di persone possibile a livello nazionale. “Già si stanno facendo tutti i calcoli e le programmazioni per iniziare il più rapidamente possibile, allo stesso tempo, abbiamo già a disposizione i centri di ricerca per il follow-up e per l’accompagnamento di questa fase, nonché il gruppo di ricercatori che sarà presente”.

https://www.vtv.gob.ve/dos-mil-venezolanos-participaran-ensayos-clinicos-fase-3-sputnik-v/