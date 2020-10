COLOMBIA. EX PRESIDENTE URIBE PRIGIONE DOMICILIARIA O LIBERTA’?

Sharing is caring!

Álvaro Uribe



Francesco Cecchini



Mentre la Colombia è scossa da problemi drammatici quali il coronavirus, i massacri, gli assassini di leader sociali, la violenza della polizia che uccide manifestanti continua la vicenda dell’ ex presidente Álvaro Uribe: prigione domiciliaria o in libertà?

La Corte Suprema della Colombia ha stabilito lunedì 5 ottobre che un giudice deve decidere in merito alla liberazione dell’ex presidente Álvaro Uribe, attualmente agli arresti domiciliari in un’indagine per presunta frode e corruzione di testimoni. La decisione dell’Alta Corte è l’ ultima di un lungo processo che ha portato agli arresti domiciliari del controverso leader politico ad agosto. Uribe e molti dei suoi alleati sono indagati per presunta manomissione di testimoni nel tentativo di screditare le accuse dell’ ex presidente di legami con gruppi paramilitari di destra. Gli avvocati di Álvaro Uribe hanno chiesto a un giudice di ordinare il suo rilascio mentre il caso era in corso, ma il funzionario ha detto in un’udienza del 22 settembre che non poteva pronunciarsi fino alla Corte Suprema, che era in carica del caso fino all’inizio di quel mese. , determinare se lei o l’ufficio del procuratore avevano autorità sulla decisione. “La Corte Suprema ratifica la competenza della giudice 30 delle garanzie di Bogotá per risolvere la richiesta di rilascio dell’ex senatore Álvaro Uribe nell’ambito del processo per corruzione e frode procedurale”.

Álvaro Uribe, mentore dell’attuale presidente Iván Duque, era senatore, ma si è dimesso dopo il mandato di arresto domiciliare, insistendo sulla sua innocenza. Le dimissioni hanno portato la Corte Suprema, incaricata di indagare sui casi che coinvolgono membri del Congresso, a trasferire il caso all’ufficio del Procuratore Generale, che dovrebbe essere meno rigoroso.

Álvaro Uribe, un politico che causa divisioni in Colombia, ha governato la Colombia dal 2002 al 2010, nel 2012 ha accusato il senatore Iván Cepeda di aver orchestrato un complotto per collegarlo a gruppi paramilitari di destra. Ma nel 2018 la Corte Suprema ha affermato che Iván Cepeda aveva raccolto informazioni da ex combattenti come parte del suo lavoro e non aveva pagato o fatto pressioni su ex paramilitari. Invece la Corte ha affermato che Uribe ei suoi alleati hanno fatto pressioni sui testimoni.

Duque ha recentemente definito ingiusti gli arresti domiciliari di Uribe, paragonandolo a ex leader delle FARC-EP a cui è stato permesso di rimanere liberi durante processi per crimini. I guerriglieri delle FARC-EP hanno, però, ricevuto condizioni speciali in virtù dell’ accordo di pace criticato da Álvaro Uribe, nemico numero uno della pace in Colombia.

Va ricordato che gli arresti di Álvaro Uribe non sono nella cella di una prigione, ma a domicilio nella comoda propietà terriera El Ubérrimo, 1500 ettari a poca distanza da Montería, capitale della regione di Córdoba.