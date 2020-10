Onu: Cina e altri 26 paesi denunciano le sanzioni e discriminazioni ad opera degli USA e di altri paesi occidentali

Sharing is caring!

Il rappresentante permanente della Repubblica popolare cinese alle Nazioni Unite in una dichiarazione congiunta al Dibattito Generale del Terzo Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a nome di 26 paesi, criticando gli Stati Uniti e i paesi occidentali per la violazione dei diritti umani, chiedendo la revoca completa e immediata delle sanzioni ed esprimendo grave preoccupazione per la discriminazione razziale sistematica.

Zhang Jun, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha rilasciato la dichiarazione a nome di Angola, Antigua e Barbuda, Bielorussia, Burundi, Cambogia, Camerun, Cina, Cuba, Repubblica democratica popolare di Corea, Guinea equatoriale, Eritrea, Iran, Laos , Myanmar, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Palestina, Russia, Saint Vincent e Grenadine, Sud Sudan, Sudan, Suriname, Siria, Venezuela e Zimbabwe.

La pandemia COVID-19 continua a colpire gravemente tutte le nazioni, in particolare i paesi in via di sviluppo. La risposta e il recupero da COVID-19 richiede solidarietà globale e cooperazione internazionale. “Tuttavia, continuiamo ad assistere all’applicazione di misure coercitive unilaterali, contrarie allo scopo e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, al multilateralismo e alle norme fondamentali delle relazioni internazionali”, ha affermato Zhang.

Le misure coercitive unilaterali hanno un impatto innegabile sui diritti umani, poiché impediscono la piena realizzazione dello sviluppo sociale ed economico e ostacolano il benessere della popolazione nei paesi colpiti, in particolare donne, bambini, compresi gli adolescenti, gli anziani e le persone con disabilità, ha ricordato il diplomatico cinese.

Le misure coercitive unilaterali minano il diritto alla salute, poiché ostacolano l’accesso ai farmaci e alle tecnologie, attrezzature e forniture mediche. “Questo è particolarmente rilevante nel contesto della pandemia COVID-19. Gli alti funzionari delle Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno riconosciuto il pesante impatto negativo di queste misure”, ha aggiunto.

La dichiarazione accoglie con favore l’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite del 26 marzo 2020 sulla rinuncia alle sanzioni che minano la capacità dei paesi di rispondere a COVID-19, nonché la dichiarazione rilasciata dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 23 marzo su la necessità di allentare o sospendere le sanzioni settoriali alla luce del loro impatto debilitante sul settore sanitario e sui diritti umani. Riafferma inoltre la dichiarazione del Gruppo dei 77 e della Cina che chiedono misure urgenti ed efficaci per eliminare l’uso di misure economiche coercitive unilaterali contro i paesi in via di sviluppo, nonché la dichiarazione del Movimento dei paesi non allineati sulla condanna delle misure coercitive unilaterali e sollecitando la loro eliminazione per garantire il efficacia delle risposte nazionali alla pandemia COVID-19.

La dichiarazione accoglie inoltre con favore la risoluzione dell’Assemblea Generale recentemente adottata su una risposta globale e coordinata al COVID-19, che esorta vivamente gli Stati ad astenersi dal promulgare e applicare misure unilaterali economiche, finanziarie o commerciali non conformi al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite.

“Prendiamo atto del lavoro su questo tema del Relatore speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani, di altre procedure speciali del Consiglio dei diritti umani e degli organi pertinenti dei trattati sui diritti umani. Attendiamo con impazienza che continuino a elaborazione di questo argomento “, ha spiegato Zhang. “Cogliamo questa opportunità per chiedere la revoca completa e immediata delle misure coercitive unilaterali, al fine di garantire la risposta piena, efficace ed efficiente di tutti i membri della comunità internazionale a COVID-19”.

La solidarietà globale e la cooperazione internazionale sono le armi più potenti per combattere e superare il COVID-19, ha ribadito.

Quasi 20 anni dopo l’adozione della Dichiarazione e del Programma d’azione di Durban, continuano a verificarsi casi come la morte di George Floyd e l’uccisione di Jacob Blake e le persone vulnerabili continuano a soffrire o perdere la vita a causa del razzismo e della brutalità della polizia. Tali casi ci ricordano che la discriminazione razziale è cronica e radicata, la brutalità della polizia e la disuguaglianza sociale esistono ancora. Il tasso di mortalità COVID-19 delle minoranze, in particolare delle persone di origine africana, è sproporzionatamente alto in alcuni paesi, ha sottolineato Zhang.

“Esprimiamo anche la nostra profonda preoccupazione per la situazione sanitaria dei migranti nei centri di detenzione per immigrati in alcuni paesi che riflette una forma contemporanea di discriminazione razziale”, ha detto.

“Accogliamo con favore l’adozione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani” La promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle persone di origine africana contro l’uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell’ordine “, e abbiamo chiesto la sua piena attuazione. “

Il termine “misure coercitive unilaterali” di solito si riferisce a misure economiche adottate da uno stato per imporre un cambiamento nella politica di un altro stato. Esempi di tali misure includono sanzioni commerciali sotto forma di embarghi e l’interruzione dei flussi finanziari e di investimento tra mittente e paesi di destinazione. Secondo la dichiarazione, le misure coercitive unilaterali sono contrarie allo scopo e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e ostacolano gravemente lo sviluppo economico e la capacità sanitaria dei paesi colpiti.

Nel contesto della pandemia COVID-19, le influenze negative delle misure coercitive unilaterali hanno attirato l’attenzione di un gran numero di Stati membri delle Nazioni Unite. Sia il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che l’Alto Commissario per i diritti umani Michelle Bachelet hanno chiesto la revoca delle sanzioni che minano la capacità dei paesi di rispondere al COVID-19. Al dibattito generale appena concluso della 75a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, molti leader hanno chiesto la revoca delle misure coercitive unilaterali, si precisa nella dichiarazione.

