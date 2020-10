L’élite liberal non si nasconde più: “Troppa democrazia fa male alla democrazia”

Sharing is caring!

Frank Furedi* – RT



Molti nell’establishment credono che la democrazia sia andata troppo oltre. Ma c’è poco a sostegno di questa linea di pensiero: è semplicemente una consapevolezza che le loro opinioni vengono soffocate dai populisti.



“La democrazia funziona meglio quando ce n’è meno” avverte il commentatore del Financial Times Janan Ganesh. Per quanto lo riguarda, “nessuna tendenza globale è documentata meglio della crisi della democrazia”, con cui intende dire che troppo spesso le persone votano contro i consigli delle élite.



Ganesh si unisce ai ranghi di un piccolo esercito di scrittori leader nei media mainstream che condannano la democrazia e la presunta stupidità dell’elettorato. “Troppa democrazia fa male alla democrazia” si legge in un titolo su The Atlantic. The Economist concorda e afferma che “troppa democrazia minaccia la libertà”.



Ciò che questi avvertimenti su “ troppa democrazia ” significano davvero è che ciò che serve è una forma di democrazia che renda difficile, se non impossibile, per le persone votare per la Brexit o per i candidati che etichettano come populisti. Argomentando in questo senso, Ganesh afferma che se ci fossero “freni alla democrazia diretta”, la vita pubblica britannica “ora sarebbe meno avvelenata se li avesse avuti”.



Delusa dai recenti successi elettorali del tipo sbagliato di persone, questa ostilità sia verso il populismo che verso la democrazia è spesso incontenibile.

Durante l’epidemia di coronavirus, alcuni hanno ipotizzato se si trattasse di un virus in grado di uccidere il populismo o renderlo più forte. Con un pizzico di speranza, un commentatore del Wall Street Journal ha chiesto : “Il coronavirus ucciderà il populismo?”



Da giugno 2016, quando l’elettorato britannico ha votato per la Brexit, gli oppositori di questa decisione ricorrono spesso a un linguaggio di panico quando discutono di democrazia.



Hanno poco amore genuino per la democrazia. Questo sentimento è comunicato in modo più sorprendente nell’ostilità del mainstream verso i movimenti che descrive come populisti. Il termine populista è spesso usato come termine di abuso da molti commentatori accademici. Due accademici olandesi, Koen Abts e Stefan Rummens, affermano che i populisti “non sono più avversari ordinari, ma nemici politici”.



Aggiungono che “è importante che i partiti populisti, nella misura in cui sono ostili alla democrazia, siano rivelati come tali, trattati di conseguenza e, se necessario, isolati dal potere”. Questa rappresentazione del populismo come nemico da isolare cerca esplicitamente di mettere in quarantena la società dalle sue dottrine perniciose.



Negli ultimi anni, il successo elettorale dei movimenti e delle cause populiste ha portato i responsabili politici e i commentatori d’élite a esprimere ansia per la fragilità del processo decisionale democratico. In molti casi – almeno tra i commentatori e le élite anti-populiste – la precedente riluttante accettazione della democrazia ha lasciato il posto a ciò che definisco nel mio prossimo libro , Democracy Under Siege as Democracy Panic.



Se dubiti della prevalenza di Democracy Panic, non credermi sulla parola. Vai in una qualsiasi libreria di grandi dimensioni e troverai un libro pubblicato di recente dopo l’altro che attacca e critica la democrazia. Dalla pubblicazione dell’invettiva contro il popolo di Jason Brennan – Against Democracy (2006) – c’è stata una vera rinascita nella pubblicazione di tomi elitari e antidemocratici.



Negli ultimi anni, lo scetticismo nei confronti del valore della democrazia si è trasformato in una condanna totale in risposta al fallimento degli interessi anti-populisti nel farsi strada nelle ultime elezioni. Per il filosofo AC Grayling, autore di Democracy and its Crisis (2017), i risultati del referendum sulla Brexit e delle elezioni presidenziali americane del 2016 servono come prova che “qualcosa è andato storto nello stato della democrazia”.



Temolo è tutt’altro che l’unico a condannare la democrazia per aver permesso ai movimenti populisti di fare progressi significativi. Il libro di Steven Levitsky e Daniel Ziblatt How Democracies Die (2018) punta alla “caduta democratica”, che apparentemente “inizia alle urne”. In questo e in altri studi, i difetti delle democrazie sono attribuiti al comportamento imprevedibile e irrazionale delle persone.



L’accoppiamento della democrazia con la metafora della morte è evidenziata anche in una funzione di Foreign Affairs, che ha come titolo ‘Is Democracy Morire’? Libri con titoli come Saving Democracy From Suicide , Democracy In Chains e How Democracy Ends comunicano un senso distopico di presagio sulla democrazia, basato su ciò che considerano la sua incapacità di fornire i giusti risultati.



Il 10% di democrazia in meno di Garett Jones : perché dovresti fidarti un po’ di più delle élite e delle masse un po’ meno vuole solo un po’ meno democrazia e un po’ meno responsabilità in modo che gli esperti possano continuare a decidere cosa è nel nostro migliore interesse.



L’attuale ondata di letteratura anti-populista e antidemocratica è sostenuta da un profondo senso di ansia per la perdita dell’autorità dell’élite. Eppure i suoi autori costantemente non riescono a riconoscere che questa autorità è stata distrutta per molti decenni.



La letteratura che promuove Democracy Panic raramente si chiede perché i rappresentanti dell’establishment politico lottino per sfidare e neutralizzare il fascino dei suoi oppositori populisti. Piuttosto che esplorare le implicazioni della perdita della sua autorità, trovano molto più facile additare altrove il dito della colpa; vale a dire, nelle deficienze morali degli elettori.



La convinzione che spinge Democracy Panic è la convinzione che non ci si possa fidare delle persone. Sono derisi e accusati di non aver agito secondo la saggezza dei loro superiori politici e culturali. Come ha affermato un commentatore in The Atlantic, “il nostro problema politico più urgente oggi è che il paese ha abbandonato l’establishment, non il contrario”.



Sì, molti cittadini hanno perso la fiducia nell’establishment. Perché? Perché finalmente si sono resi conto che i loro leader non li stavano seguendo. Il popolo, a differenza dei commentatori dei media d’élite, vuole più democrazia e non meno. E grazie ai loro istinti democratici stanno cominciando a trovare la loro voce.



*È un autore e commentatore. È professore emerito di sociologia presso l’Università del Kent a Canterbury. Autore di How Fear Works : The Culture of Fear in the 21st Century. Account Twitter @Furedibyte.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-llite_liberal_non_si_nasconde_pi_troppa_democrazia_fa_male_alla_democrazia/82_37659/