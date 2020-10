Il covid arricchisce i miliardari

Sharing is caring!

IL COVID DIFFONDE MILIARDARI, CHE SCHIFO

Secondo il rapporto annuale della banca svizzera UBS, durante la pandemia di COVID i miliardari sono aumentati di numero e soprattutto hanno visto aumentare la propria ricchezza. Siccome la ricchezza globale non è certo cresciuta vista la crisi economica dilagante, questo vuol dire che i super ricchi si sono appropriati di altra ricchezza altrui. Un esproprio miliardario.

Di fronte a 800 milioni di persone che nel mondo hanno visto peggiorare gravemente raddito e vita, di fronte a miliardi di poveri e semi poveri, 3000 miliardari hanno incrementato la loro ricchezza del 20/30%.

In Italia festeggiamo l’aumento da 36 a 40 del numero dei ricconi e quello di oltre il 30% del loro patrimonio, che ora ammonta a ben 165 miliardi, l’80% di tutto il Recovery Fund che sarebbe destinato all’Italia e oltre 6 volte il MES. In questo ristretto gruppo di super fortunati troviamo tra gli altri Ferrero, Berlusconi, Del Vecchio e naturalmente un po’ di Benetton, ai quali evidentemente il crollo del ponte Morandi non ha fatto particolari danni.

Conclusione: i soldi ci sono e, invece che mettere all’asta i beni pubblici e massacrare i nostri diritti sociali per prenderli a prestito dalla UE, potremmo prenderli ai super ricchi con una tassa patrimoniale.

Una patrimoniale di pochi punti percentuali a carico dell’1% più ricco del paese produrrebbe da 100 a 150 miliardi per le casse pubbliche. E certo i super ricchi non finirebbero in miseria. Ma tutta la classe politica italiana, da Conte a Zingaretti a Gualtieri a Salvini a Meloni a Renzi e ovviamente a Berlusconi, respinge con sdegno questa proposta. Anzi i nostri politici di governo ed opposizione usano la patrimoniale come offesa e spauracchio: la volete fare voi, no non noi siete voi che volete farla.

Così i miliardari gongolano e magari possono pure fare i compassionevoli e restituire tra tanta pubblica commozione, sotto forma di carità, una piccola parte di ciò che accumulano ingiustamente grazie ai politici loro servi. Che schifo.

Giorgio Cremaschi PaP