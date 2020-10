AFGHANISTAN:19 ANNI DOPO L’ INVASIONE DEGLI USA LA GUERRA CONTINUA, NONOSTANTE I COLLOQUI DI PACE.

Sharing is caring!

L’ Afghanistan è una Repubblica Islamica complessa. Quattro gruppi etnici, Pashtun, Hazara Aimak e Balochi; molte lingue, Afghano Persiano, Pastho, Turkic e una trentina minori; mussulmani sunniti e mussulmani sciti, che si combattono tra loro

Mentre in Qatar, a Doha, si negozia la pace in Afghanistan si continua a combattere.

Almeno 11 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi la sera dell8 ottobre, in attacchi separati effettuati dai talebani nelle province di Kunduz e Helmand. I talebani hanno attaccato gli avamposti di sicurezza nel distretto di Ali Abad, nella provincia settentrionale di Kunduz, la sera dell8 ottobre, secondo quanto ha riferito una fonte della sicurezza, aggiungendo che 8 membri delle forze di sicurezza, di cui 4 poliziotti e 4 soldati dellesercito, sono stati uccisi. La fonte ha reso noto, inoltre, che 5 soldati dellesercito e 2 poliziotti sono rimasti feriti nellattacco. Altri 4 agenti sono stati catturati. I talebani hanno rivendicato lattacco e hanno pubblicato le foto degli ostaggi.

La realtà è che non tutti in Afghanistan vogliono la pace. Non la vuole l’ Isisis, non la vogliono alcuni talibani e innanzitutto le milizie scite, che si chiamano Fatimyiun e sono diffusi soprattutto nelletnia Hazar; sostenuti dal governo iraniano, sono entrati in campo contro talebani e Isis, che sono sunniti, e contro il governo protetto dalle forze Nato.

L’ Afghanistan è ancora profondamente diviso. Nel 2001, in seguito agli episodi dell11 settembre, gli USA hanno invaso lAfghanistan, ma non sono riusciti a sconfiggere definitivamente i talibani,che avevano il controllo di gran parte del Paese, ottenuto in seguito a una sanguinosa guerra civile combattuta contro le varie fazioni locali. –

Da questa situazione ora, però, gli americani vogliono andarsene e se ne stanno andando. Lo ha dichiarato solennemente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, : Dovremmo portare a casa i pochi uomini e donne coraggiosi, che stanno ancora servendo in Afghanistan, entro Natale!. In questo gli Stati Uniti sono in armonia con gli Gran Bretagna dell’ 800 e con l’ Unione Sovietica secolo scorso, che hanno dovuto andarsene da questo paese. L ‘ Afghanistan non è terra per paesi stranieri e per le loro truppe straniere.