FELA KUTI, MUSICISTA RIVOLUZIONARIO.

Fela Anikulapo Kuti



Francesco Cecchini



Con la mia musica creo un cambio…uso la mia musica come un arma. Fela Kuti

Fela Anikulapo Kuti o semplicemente Fela Kuti, nacque a Abeokuta, 15 ottobre 1938, avrebbe compiuto 82 anni, ma è morto a Lagos il 2 agosto 1997, 23 anni fa,

Fela Kuti è stato la figura principale della musica popolare nigeriana. È stato in prigione ( lo fu nel 1984 che cantò nel brano Lust like that”, una reclusione ingiusta, come messo in evidenza da Amnesty International.) e torturato diverse volte a causa delle sue critiche nei confronti del governo nigeriano e della difesa della cultura africana e della religione africana attaccate dalle attività missionarie evangeliche e cristiane. Gli africani hanno le loro religioni che non sono inferiori al cristianesimo e all’ islam. Nelle sue canzoni ha criticato la corruzione e lo sfruttamento dell’Africa da parte delle multinazionali.



“Se vedo la verità la dico E tu non puoi zittirmi Lasciami dire la mia Non puoi chiudermi la bocca La verità è amara Il mondo la odia Che ti piaccia o no Dirò la mia Puoi imprigionarmi Ma non puoi tapparmi la bocca”



Dalla canzone di Fela Kuti JeNwi Temi, che significanon imbavagliarmi.

E’ considerato fra i più influenti artisti africani del XX secolo.

Il documentario del 2014 Finding Fela di Alex Gibney è un ritratto travolgente dell’artista combattente. Ambientato sul ritmo insistente del suono rivoluzionario dell’ Afrobeat, miscela di soul, jazz e ritmi tradizionali africani, è la straordinaria storia delle posizione coraggiose di un uomo contro un governo corrotto e dittatoriale e testimonia il potere di trasformazione della musica come forza di unificazione sociale e politica.

Il link con il trailer è il seguente;





Il suo club The Shrine esiste ancora e si chiama The New Afrika Shrine e appartiene ai due figli di Fela, Seun e Femi Kuti Si esibisce, innanzitutto Femi che, anche lui, canta a petto nudo. togliendosi una camicia, che di solito è rossa. Anche le ballerine che scatenate ballano con Femi sono come le ballerine di Fela Kuti. Canzoni e musica iniziano molto prima della mezzanotte e smettono alle due di notte.

Molti pensano, a ragione, che la musica Afrobeat di Fela Kuti non sia solo la colonna sonora di Lagos, ma dell’ intera Africa che si ribella.

The New Afrika Shrine a Ikeja, Lagos