ONU elegge Cuba membro del Consiglio dei diritti umani con l’88% dei voti

Sharing is caring!

Nonostante l’aggressiva campagna degli Stati Uniti contro la candidatura cubana al Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, l’Assemblea Generale ha eletto ieri per la quinta volta Cuba membro di quell’organismo, con 170 voti su 193.

Subito dopo i risultati la missione cubana alle Nazioni Unite ha dichiarato: “Con questa vittoria, la nazione caraibica riafferma il suo impegno per un ordine internazionale basato sull’inclusione, la giustizia sociale, la dignità umana, la comprensione reciproca e il rispetto della diversità culturale.

Allo stesso tempo, demolisce le attuali manovre dell’amministrazione degli Stati Uniti, che non perde alcuno spazio per calunniare l’esemplare applicazione di Ciba in tema di diritti umani”.

Secondo una nota del ministero degli Esteri cubano, il Paese ha presentato la sua candidatura al Consiglio per i Diritti Umani, orgogliosa di essere tra i paesi i cui governi hanno fatto molto per ottenere il più ampio godimento dei diritti umani per i loro cittadini.

Cuba è membro fondatore del Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani, creato nel 2006.

Ha ricoperto un seggio per due periodi consecutivi fino a dicembre 2012 e 2 anni dopo ha tenuto un seggio per altri due periodi consecutivi (2014-2016 e 2017-2019).

In quel periodo ha presentato risoluzioni sul diritto al cibo, sui diritti culturali, sulla diversità culturale e sui danni del debito estero sul godimento dei diritti umani.

“Nonostante la campagna diffamatoria, i risultati di Cuba non possono essere messi in ombra”, ha twittato Bruno Rodríguez, ministro degli Affari esteri, subito dopo l’elezione, ricordando che i Paesi favorevoli a Cuba sono stati 170, l’88% dei votanti.

Il Ministero ha dichiarato che questo passo “onora l’autodeterminazione e la resistenza del popolo cubano di fronte ai gravi ostacoli e alle minacce causati dalla politica unilaterale di ostilità e aggressione e dal blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti, che costituisce una violazione flagrante, massiccia e sistematica dei diritti umani”.

“È anche un riconoscimento” – ha aggiunto in una nota il Ministero degli Esteri – “dei progressi che uomini e donne cubani hanno compiuto nel godimento di tutti i loro diritti e del record di Paesi raggiunti con la cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani, dimostrando, attraverso fatti concreti, la sua disposizione inequivocabile al dialogo rispettoso, franco e aperto”.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

http://www.granma.cu/cuba/2020-10-13/victoria-de-cuba-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-13-10-2020-14-10-55