Cuba denuncia la consegna di denaro dall’USAID a organizzazioni che, promuovono l’opposizione politica a Cuba

Carlos Fernández de Cossio, direttore del Ministero degli Affari Esteri cubano (MINREX) per gli USA, ha denunciato la consegna di denaro dalla cosiddetta Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) a organizzazioni che, al contrario, promuovono l’opposizione politica a Cuba.

In un messaggio diffuso attraverso il suo account Twitter, Fernández de Cossio ha sottolineato che è così che viene gestita la presunta democrazia in stile americano. Solo calcolando il denaro recentemente utilizzato per tali azioni, si superano i 400.000 dollari e questa volta il beneficiario è Digital News Association (DNA), una organizzazione anti-cubana in Florida.

«USAID, un’agenzia federale del governo degli Stati Uniti, concede 410.000 dollari per contrattare o comprare un’opposizione politica contro #Cuba. È la democrazia nello stile americano statunitense. La DNA, una delle tante organizzazioni anti-cubane in Florida che vive dei soldi dei contribuenti, questa volta è il beneficiario”, ha scritto il diplomatico cubano.

Il tweet si riferisce alla consegna da parte di USAID di somme di denaro che in totale ammontano a 3.800.000 dollari e che sono state progressivamente concesse ad organizzazioni legate a Cuba, con una storia di attacchi e campagne fatte di menzogne contro il governo rivoluzionario.

Insieme alla DNA, ne hanno beneficiato organizzazioni come il cosiddetto Democracy Support Group o la Fondazione Bacardi, che hanno ricevuto più di 600.000 dollari ciascuna, o l’Osservatorio Cubano per i Diritti Umani, che ha raccolto 250.000 di dollari.

Molte delle organizzazioni che hanno ricevuto denaro da USAID quest’anno affermano sui loro siti web o profili sui social network che tutto o quasi il loro lavoro è incentrato sulla questione di Cuba, il che rappresenta una chiara intrusione negli affari interni di un altro paese, in quanto si tratta di gruppi con sede negli Stati Uniti.

