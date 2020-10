L’ ALTA MAREA CONTINUA AD ALLAGARE PIAZZA S. MARCO A VENEZIA.

Sharing is caring!

Allora l acqua alta a Venezia sembrava una poesia, ha raccontato in unintervista del 2019 il fotografo Gianni Berengo Gardin, che a Venezia ha dedicato molti dei suoi 280 libri. Ma oggi no, Non è più una cosa insolita e pittoresca. È una catastrofe.

La catastrofe dell’ acqua alta a Venezia continua.

COMUNICATO ANSA, VENEZIA, 17 OTT – Per il terzo giorno consecutivo Venezia fa i conti con l’acqua alta: stavolta non sono entrate in funzione le paratoie del Mose e la marea ha toccato i 105 centimetri, allagando Piazza San Marco. Ancor più alta la quota raggiunta dall’acqua al Lido, con 110 centimetri, e a Malamocco, che ha segnato una massima di 112.

Una situazione che già si era presenta nei giorni scorsi e che, dopo l esultanza e l euforia per lesordio del Mose, ha creato non pochi dubbie interrogativi sul funzionamento delle paratie che dovrebbe salvare Venezia dallacqua alta. Molti quelli che chiedono che venga sollevato anche in condizioni di mare come quella di oggi anche se i costi sono molto elevati. Polemiche però si sono levate anche per lo stesso funzionamento delle barriere che di fatto interrompono la navigazione in zona, elemento essenziale per una città come Venezia.