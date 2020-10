Siria. I turchi si ritirano dai “punti di osservazione” in Hama/Idlib.

Sharing is caring!

SIRIA: I turchi sembrano intenzionati a ritirarsi da vari “punti di osservazione” rimasti accerchiati dalle forze governative siriane dopo le ultime avanzate in Hama/Idlib. Non è chiaro se questa iniziativa sia legata ad una futura, possibile offensiva turco-jihadista nell’area. I turchi potrebbero ritirare i soldati rimasti accerchiati nei territori governativi al fine di evitare facili rappresaglie governative sugli uomini di Ankara in caso di attacco turco-jihadista.Un’altra motivazione per il ritiro di queste forze potrebbe essere legato ad un accordo tra Russia e Turchia per la cementificazione del fronte. I turchi continuano a ruotare e muovere ingenti forze in Idlib, compresi dozzine di carri armati, artiglierie semoventi e lanciarazzi.

News dai campi di battaglia nel mondo