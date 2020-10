Acerbo(Prc-Se): ragionare su Napoli, quando si chiude ci vuole reddito per tutti.

Sharing is caring!

La protesta nelle strade di Napoli deve far riflettere gli apprendisti stregoni a partire dallo showman De Luca fino a governo e Confindustria.Troppo facile cavarsela dicendo che in piazza c’erano la camorra e i fascisti. Se si regala a malavita e estrema destra la rappresentanza del malcontento che cresce nel paese e si nega il dramma sociale non si fa che peggiorare la situazione.La protesta no mask e contro le restrizioni trova ascolto popolare anche a causa dell’assenza di provvedimenti sociali. Se sono necessarie misure drastiche per fermare il contagio è fondamentale garantire nel frattempo reddito per tutte e tutti. Non si possono sussidiare le grandi imprese parassitarie e lasciare in mezzo a una strada le classi popolari o il lavoro autonomo.Non servono le prediche, servono i fatti. E un ceto politico che per venti anni ha tagliato sanità e diritti, che non è stato capace di organizzare tracciamento, tamponi, sanità territoriale e posti letto non ha il diritto di fare prediche. Occorrono subito misure per affrontare l’emergenza sociale senza lasciare nessuno indietro. E se dite che non ci sono soldi il governo faccia la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Bisogna fermare il contagio garantendo protezione sociale ai settori colpiti dalle chiusure e dalla pandemia.Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea