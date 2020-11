ARGENTINA. MILAGRO SALA SARA’ FINALMENTE LIBERATA?

Sharing is caring!

Libertà per Milagro Sala, prigioniera politica

Francesco Cecchini

Milagro hermana querida

Amor milenario milagro

Enciende tu fuego sagrado

La lucha no acaba Milagro Aqui

Tupac Amaru sigue en pie…

Milagro sorella cara

Accendi il tuo fuoco sacro

La lotta continua Milagro Qui

Tupac Amaru è ancora piedi…

.. Parole di Anabella Zoch, musica di Peteco Carabajal

Milagro Sala, leader dell’ associazione Tupac Amaru, è stata arrestata January 16, 2016, con l’accusa di frode e associazione a delinquere in una presunta appropriazione indebita di una sommadestinata dal governo per aiutare i poveri. Accuse sostenute da Gerardo Ruben Morales, Governatore della Provincia del Jujuy, suo nemico politico e personale. Diverse organizzazioni per i diritti umani, come Amnesty International, hanno denunciato il governo argentino di Mauricio Macri, sostenendo la detenzione di Milagro Sala era illegale.

Ancora Fischia il Vento ha seguito la drammatica vicenda di Milagro Sala. Il link con uno degli ultimi articoli pubblicati è il seguente:

A fine ottobre è stato ordinato il rilascio di Milagro Sala, ma lei rimarrà in carcere per un’ altra causa. La decisione riguarda anche Gladys Díaz e Mirta Aizama, militanti anche loro della Tupac Amaru. Dal 2018 Milagro Sala è agli arresti domiciliari nella sua casa nel quartiere Cuyaya di San Salvador de Jujuy. Il giudice di Jujuy Rodolfo Miguel Fernández ha ordinato di porre fine alla detenzione preventiva nella megacausa in cui è indagata per un presunto dirottamento di fondi per la costruzione di alloggi sociali. Il leader sociale continua ad essere detenuto, con la modalità degli arresti domiciliari, per una condanna non definitiva, emessa lo scorso anno dalla Giustizia provinciale, che è in Cassazione nazionale in attesa che i giudici la esaminino. Rodolfo Miguel Fernández ha affermato: “C’è un tempo ragionevole, che è di due anni, perché una persona venga privata della libertà e così si indaghi sui comportamenti criminali attribuiti. Dopo che quel periodo è trascorso senza che ci sia una sentenza, condanna o assoluzione, deve essere rilasciata .”

Luis Paz, avvocato difensore di Milagro Sala ha detto a Página / 12: ” Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nella possibilità che Milagro e il resto dei compagni riconquistassero la libertà. Questa risoluzione mostra che avevamo ragione: la Commissione interamericana sui diritti umani e la Corte interamericana dei diritti umani avevano già detto che la detenzione di Milagro era arbitraria”. Ora la palla è nel tribunale della Corte Suprema, che deve rivedere la condanna a tredici anni che un tribunale di Jujuy ha inflitto a Sala lo scorso anno, nel caso Pibes Villeros.

Federico Efrón del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, ha detto “La Corte deve riesaminare la sentenza del caso di Pibes Villeros perché ignora le garanzie costituzionali per un giusto processo, una difesa nel processo e presunzione di innocenza. Le diverse cause stanno cadendo a pezzi perché sono evidenti le irregolarità con cui sono iniziate le indagini giudiziarie, le irregolarità dei funzionari intervenuti e dei testimoni che hanno testimoniato, ma anche così Milagro Sala è già da quattro anni in custodia cautelare. Il che è inaudito “.

Importante è il recente messaggio di Rodríguez Sáa, governatore di San Luis: “La compagna Milagro Sala è un chiaro esempio dell’ oltraggio che è stata fatta ai diritti umani in Argentina, lei e tutte le compagne e compagni della Tupac Amaru sono prigionieri politici . Milagro, una donna della cultura originaria e delle lotte sociali è un simbolo. Un abbraccio immenso e libertà per i prigionieri politici. Libertà per Milagro Sala e per tutti i suoi compagni!”

E’ possibile che intervenga anche il Presidente dell’ Argentina, Alberto Fernandez, che già si era espresso sull’ assurdità dei processi, e che finalmente Milagro Sala venga messa in libertà.