Bata con questi governatori

Sharing is caring!

Non se ne può più di questi presidenti (in Italia non esistono governatori!) che un giorno chiedono autonomia – con i soldi dello Stato – e l’altro chiedono al governo “misure univoche nazionali” per fronteggiare il covid. Hanno voluto l’autonomia per riaprire tutto, oggi non hanno il coraggio di prendersi la responsabilità dei lockdown territoriali.Finita stà storia del Covid si deve rimettere mano al ruolo delle regioni, altro che autonomia. La misura è colma.

Stefano Lugli Prc