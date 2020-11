“Che si tratti di Trump o Biden, la politica degli Stati Uniti verso la Siria non cambierà”

Sharing is caring!

L’inviato degli Stati Uniti per la Siria afferma che Washington non cambierà la sua politica nei confronti di Damasco, chiunque vinca le elezioni nel Paese

Insomma, per chi ancora pensa che ci sia una differenza tra Trump e Biden.



James Jeffrey, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Siria, ha dichiarato ieri al portale ‘Syria Direct’ che, indipendentemente dal fatto che il presidente in carica Donald Trump o il candidato democratico Joe Biden vincano le elezioni negli Stati Uniti, non si aspetta “alcun cambiamento” nelle azioni di Washington verso Damasco, inclusa la presenza di truppe e le sanzioni.



“Credo che qualsiasi partito vincerà le elezioni non cambierà la presenza militare statunitense in Siria o le sanzioni imposte al regime siriano”, ha spiegato Jeffrey.



Secondo il rappresentante Usa, Washington ha già imposto il cosiddetto “Caesar Act” a 75 persone in Siria. “Queste sanzioni sono state un successo significativo e continueranno”, ha detto.



In un’altra parte delle sue dichiarazioni, ha indicato che gli Stati Uniti sperano che i membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK,) lascino la Siria, poiché, a suo avviso, la presenza di questo gruppo nel nord-est del paese arabo è la ragione principale della tensione nei rapporti con la Turchia.



“Ci auguriamo che questa tensione venga ridotta; perché lavoriamo in pieno coordinamento con la Turchia in tutte le regioni della Siria tranne il nordest”, ha aggiunto il funzionario Usa.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-che_si_tratti_di_trump_o_biden_la_politica_degli_stati_uniti_verso_la_siria_non_cambier/82_38061/