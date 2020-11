“Il reddito universale va sdoganato”, parola del filosofo belga Van Parijs

Sharing is caring!

Sul reddito di cittadinanza e comunque su un reddito garantito universale si esprime il filosofo belga Philippe Van Parijs intervistato oggi da Alessandro Bonetti sul Fatto Quotidiano. “ Chi ha inventato il motto ‘tu ci chiudi, tu ci paghi’ , usato nelle manifestazioni della scorsa settimana a Napoli e a Roma, forse non era un fine economista, ma ha riassunto in sei parole il senso di una profonda rivendicazione”, dice Parijs, che da anni è promotore del reddito di base universale e incondizionato per tutti (ha pubblicato “Il reddito di base” con Yannick Vanderborght, Il Mulino). “Se lo Stato non è solo un apparato coerciivo e regolatore – aggiunge – allora ha una responsabilità verso i cittadini: in una situazione grave come una pandemia, diventa necessario un reddito di quarantena. Ma se accettiamo il reddito universale “emergenziale , perché non sdoganarlo tout court?”

http://www.controlacrisi.org/notizia/Welfare/2020/11/3/53806-il-reddito-universale-va-sdoganato-parola-del-filosofo/