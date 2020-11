Bolivia attentato contro il presidente eletto della Bolivia, Luis Arce

Sharing is caring!

Il portavoce del Movimento per il Socialismo (MAS), Sebastián Michel, ha denunciato questa notte in diretta tv un attentato contro il neo presidente eletto Luis Arce quando della dinamite è esplosa dove il presidente ed il suo gruppo politico, nel quartiere Sopocachi della capitale boliviana, stavano svolgendo una riunione. Secondo il portavoce, l’attacco è stato perpetrato da un gruppo di persone che hanno fatto esplodere un dispositivo con la dinamite mentre era in corso un incontro a cui partecipava il presidente eletto Luis Arce nella casa della campagna elettorale, secondo un comunicato stampa del partito socialista.”Pochi minuti fa siamo stati vittime di un attacco da parte di un gruppo che ha lasciato un involucro con dinamite nell’edificio sede della campagna elettorale dove si trovava il nostro presidente eletto Luis Arce. Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo “, ha detto il rappresentante in un’intervista a Televisión Universitaria e Red Uno. Sebastián Michel si è rammaricato che le autorità preposte alla sicurezza del Paese non si pronuncino sulla questione e non forniscano la necessaria sicurezza e ancor di più a un’autorità eletta dalla maggioranza del popolo boliviano con oltre il 55% dei voti. “Non abbiamo visto nessuna dichiarazione sul tema del ministro del Governo Arturo Murillo, quindi ci sentiamo in balia di noi stessi, totalmente indifesi e nessuno ci dà le garanzie necessarie per la sicurezza delle nostre autorità”, ha aggiunto. Il rappresentante del MAS ha sottolineato che l’attacco si inserisce nel clima di violenza promosso dai settori della destra dopo la vittoria elettorale di Luis Arce che loro non intendono riconoscere.L’atto ufficiale della investitura è previsto per domenica 8 novembre, che dovrebbe porre fine a quasi un anno di dittatura de facto guidata dalla autoproclamata Jeanine Áñez.

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

Nel link il video della dichiarazione in tvhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=821566531746884&id=459937711243103