Disastro sanità Calabria. Perchè Speranza non ha nominato Gino Strada?

Perchè Speranza non ha nominato Gino Strada?

Di fronte al disastro combinato da centrodestra e centrosinistra al governo della #RegioneCalabria a cui si sono aggiunti i fallimentari commissari ci si sarebbe aspettati una scelta coraggiosa. Invece dopo il drogato immaginario Cotticelli è stato nominato commissario uno Zuccatelli divenuto celebre per grottesche battute sul #covid.

Non si capisce perchè Conte e Speranza non abbiano nominato un medico come Gino Strada che in tutto il mondo, negli scenari più terribili di guerra e fame, è stato capace di organizzare interventi sanitari che hanno salvato milioni di vite.

Forse Gino Strada fa paura perchè è un sostenitore della sanità pubblica e una persona onesta non addomesticabile?

Forse si teme che un Gino Strada possa disturbare la potente sanità privata calabrese e i sistemi di potere che dominano quella pubblica?

Si teme che faccia pulizia senza guardare in faccia a nessuno?

O più banalmente al partito di Bersani e Speranza toccava una postazione e le regole della spartizione vengono prima di tutto?

Da segnalare che i giornali di destra sono tutti schierati contro la nomina di #GinoStrada. Il partito trasversale delle cliniche private preferisce Zangrillo.

