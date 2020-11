SNATURATI DI MARCO MOROSINI

Sharing is caring!

M5s, sotto la guida del duo Crimi e Di Maio, sta sta attraversando una crisi profonda.

Nel suo libro Snaturati Marco Morosini, ex scrittore ombra di Beppe Grillo, ripercorre la sua Morosini racconta il percorso e la trasformazionedel Movimento 5 Stelle dal punto di vista di chi ha contribuito a costruirne il profilo critico e culturale, ma che ha anche assistito dall’interno alla sua deriva populista. La parabola del Movimento 5 Stelle, il primo partito digitale al mondo, iniziò con gli ideali social-ecologici dei primi anni Novanta e Duemila, poi iniziò il cambio alla fine in due governi, il primo con la Lega, il secondo con il Partito Democratico e Liberi e Uguali.

Due esempi significativi dello snaturamento, anche se non citati in Snaturati sono i seguenti. Il primo avvenuto durante il governo con la Lega il secondo nel governo con il Partito Democratico.

Il 10 aprile 2019 fu firmato dalla ministra pentastellata della difesa Elisabetta Trenta del M5s e dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate generale Ezio Vecciarelli un accordo di cooperazione militare con L’ Etiopia. Dopo la firma la ministra pentastellata Renta dichiarò: ” Si tratta di un’ intesa storica che inuaugura una nuova fase delle relazioni bilaterali tra Italia ed Etiopia.” Attualmente è in corso in Etiopia, con la quale l’ Italia coopera militarmente, una guerra civile. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook a commento delle stragi a Nizza e Vienna rivendicate dall’ ISIS ha detto: Si tratta di iniziare a pensare a qualcosa di più grande e che riguardi tutta l’ Unione Europea: un Patriot Act sul modello americano, ad esempio, perché oggi siamo tutti figli dello stesso popolo europeo, . Il richiamo al Patriot Act statunitense da applicare in Europa è infelice, tanto più che negli Stati Uniti fu abolito perché anti costituzionale, consentendo a CIA, NSA e FBI di intercettare e raccogliere informazioni su chiunque senza autorizzazione e di arrestare sospetti senza limitazioni o senza notizie di reato.

Più pentastelllati snaturati di così!

Secondo Morosini le idee del M5s sono nate nel 1992, ma si sono snaturate col “VAFFA DAY”. Così in un’ intervista sul suo libro risponde a una domanda: ” I due V-Day del 2007 e del 2008 mi lasciarono perplesso. Dopo un quindicennio nel quale, grazie al nostro lavoro insieme, il discorso di Beppe aveva guadagnato spessore e perso volgarità, egli tornava al vaffanculo. La denigrazione di tutti i partiti, i politici, i giornalisti e i giornali faceva di ogni erba un fascio. Delegittimava l’ intera politica e l’intera stampa, ossia le due principali istituzioni con le quali possiamo contrastare il dominio degli strapoteri economici, della pubblicità e dell’ideologia consumista.”

Beppe Grillo nel 2005 nudo e snaturato

CARTA D’ IDENTITA’

Titolo: Snaturati

Autore: Marco Morosini

Editore: Castelvecchi

Collana: Nodi

Anno edizione: 2019

Pagine: 240 p.

Prezzo: 17.5 euro

MARCO MOROSINI

Marco Morosini è stato dal 1992 a lungo ispiratore e ghostwriter di Beppe Grillo. Il Fatto quotidiano lo considera “uno dei tre padri del Movimento 5 Stelle” e Beppe Grillo “uno di coloro che mi hanno aperto gli occhi”. Nel libro “Snaturati – Dalla social-ecologia al populismo (auto)Biografia non autorizzata del Movimento 5 Stelle” fa un bilancio spassionato di dieci anni di Movimento 5 Stelle e dei suoi antecedenti negli anni ’90. Con Wolfgang Sachs ha curato “Futuro sostenibile – Le risposte eco-sociali alle crisi in Europa”, il best-seller che ha avviato la transizione ecologica in Germania. I suoi articoli per Huffington Post sono pubblicati in quindici Paesi in undici lingue. Morosini insegna politiche ambientali in un corso interattivo con il “case method” al Politecnico federale di Zurigo. Tossicologo ambientale, navigatore e alpinista, ha realizzato la prima mappatura mondiale della contaminazione dell’aria nelle regioni remote. In un progetto per la Commissione Europea sull’applicazione del principio di precauzione ha concepito con i colleghi un metodo di calcolo per prevedere il potenziale di permanenza e diffusione globale di sostanze organiche xenobiotiche (estranee alla natura). Al Centro di valutazione delle tecnologie di Stoccarda ha diretto un progetto sui sistemi di indicatori di sviluppo sostenibile.