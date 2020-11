BRASILE, ALLE ELEZIONI MUNICIPALI SCONFIGGERE IL FASCISTA BOLSONARO.

Sharing is caring!

Fuori Bolsonaro!



Francesco Cecchini



Il fasciopresidente Bolsonaro sottovaluta la pandemia e ha detto “Smettiamola di essere un Paese di maricas, omosessuali ! Non serve scappare, il virus va affrontato di petto. Che generazione è questa? “

Bolsonaro dimostra ancora una volta la sua omofobia e critica la popolazione per il suo comportamento di fronte alla pandemia.

Il coronavirus sta, però massacrando il popolo brasiliano. Il Brasile ha raggiunto poco meno di 163 mila morti causati dal coronavirus, secondo gli ultimi dati dei 27 Stati del Paese e risulta il terzo al mondo per numero di contagi, arrivati a 5,7 milioni.

A causa del coronavirus le elezioni municipali, iinizialmente previste per il 4 e 25 ottobre, saranno svolte, a causa del coronavirus, il 15 e 29 novembre. Quindi domenica prossima, 15 novembre, il Brasile terrà le elezioni amministrative locali. Si dovranno eleggere 39 sindaci, 73 vice sindaco e 2.082 posti di consigliere comunale. Per le sinistre si tratta di una prova importante: vincere significherebbe mettere un freno al fascismo bolsonarista. In molte città del paese è stato creato un fronte comune tra Partido dos Trabalhadores (Pt) Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e partiti comunisti per arginare lultradestra. Secondo i sondaggi e la sinistra è in testa in tre capitali: a Belém (Pará), con Edmilson Rodrigues (PSOL); a Porto Alegre, con Manuela DÁvila (PCdoB); e a Vitória, con João Coser (PT). La sinistra è la seconda forza in due capitali, a Fortaleza (Ceará), con Luizianne Lins, e a Recife, con Marília Arraes, entrambe del PT. Vale la pena ricordare che a Saõ Paulo, la dinamica e intensa campagna di Boulos (PSOL) potrebbe sorprendere e riuscire ad imporre un secondo turno.

Vi sono candidati bolsonariani e altre varianti di estrema destra, divisi sotto varie sigle a seconda delle municipalità ed è presente la destra tradizionale, DEM, PSDB e MDB e i partiti del Centrão, che rappresentano gli interessi della borghesia brasiliana.

Vi è una forte presenza di candidati indigeni: 2.194. La situazione dei popoli originari in Brasile è peggiorata e in corso di peggioramento. Sono in aumento le invasioni di territori, gli incendi boschivi devastanti e il degrado ambientale. Inoltre vi è l’ incuria mostrata verso le comunità indigene nella pandemia. Molti originari hanno scelto quindi di impegnarsi nelle elezioni municipali e farsi eleggere per far ascoltare la propria voce e realizzare cambi a favore delle loro comunità.

In Brasile continua a diffondersi e a crescere il movimento “Fora Bolsonaro”, il cui obiettivo è chiaro.

Bolsonaro preoccupato di essere buttato fuori