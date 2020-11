Vaccino Pfizer: le nazioni più ricche del mondo hanno già acquistato l’82% delle dosi

Sharing is caring!

di Julia Conley – Common Dreams

Mercoledì gli attivisti nel Regno Unito hanno avvertito che solo due giorni dopo che il gigante farmaceutico Pfizer ha condiviso i primi risultati positivi della sua sperimentazione sul vaccino contro il coronavirus, gli acquisti di massa del vaccino da parte dei paesi più ricchi del mondo hanno lasciato oltre l’85% della popolazione globale, vale a dire, i più poveri del mondo, senza alcun modo per accedervi.

Pfizer afferma che può produrre 1,35 miliardi di dosi del vaccino, che secondo la prima revisione formale di Pfizer è efficace al 90% nel prevenire l’infezione da coronavirus in pazienti che non hanno mai avuto il virus, entro la fine del 2021. Più di un miliardo di quelle dosi – l’82% dell’offerta – sono già state acquistate dai paesi ricchi.

Gli Stati Uniti hanno acquistato 100 milioni di dosi con la possibilità di acquistarne 500 milioni, sufficienti per immunizzare potenzialmente l’intera popolazione contro il coronavirus con centinaia di milioni di dosi rimaste. Da lunedì Pfizer ha anche venduto 40 milioni di dosi nel Regno Unito e 200 milioni di dosi nell’UE, con la possibilità di acquistarne altre 100 milioni.

In una dichiarazione, il gruppo di campagna britannico Global Justice Now ha osservato che il partner di Pfizer nello sviluppo del vaccino, il produttore tedesco BioNTech, ha ricevuto un finanziamento di 375 milioni di euro (441 milioni di dollari) dal governo tedesco e 100 milioni di euro (117 milioni di dollari) da la Banca europea per gli investimenti.

“Pfizer afferma di non aver avuto alcun sostegno statale, ma l’acquisto anticipato di un miliardo di dosi di un farmaco non provato, per non parlare delle agevolazioni fiscali e del finanziamento pubblico diretto del partner di Pfizer suggerisce che la loro affermazione è fuorviante nella migliore delle ipotesi”, ha affermato Global Justice Now regista Nick Dearden. “A meno che non rompiamo la morsa di queste gigantesche società sui nostri farmaci, l’ingiustizia continuerà”.

Global Justice Now ha osservato che Pfizer probabilmente somministrerà alcune dosi ai paesi in via di sviluppo attraverso il Covid-19 Vaccines Global Access Facility (COVAX) dell’Organizzazione mondiale della sanità. Tuttavia, ci si aspetta che quelle dosi costituiscano una piccola frazione di quelle prodotte da Pfizer, lasciando miliardi di persone senza accesso al vaccino.

COVAX è stato minato dal rifiuto di alcuni paesi ricchi , inclusi gli Stati Uniti, di prendere parte allo sforzo globale per garantire l’accesso ai vaccini, e ora da acquisti in massa da parte di alcuni di quegli stessi paesi.

“Non è possibile ottenere un esempio più chiaro di quanto sia disuguale il sistema farmaceutico: alcuni guadagnano miliardi di sterline, mentre molti altri muoiono perché non possono permettersi trattamenti o perché questi non sono più disponibili per l’acquisto”, ha detto Dearden.

Global Justice Now ha ripetuto il suo appello all’inizio di questa settimana per la sospensione delle norme globali sui brevetti per consentire ai paesi poveri di sviluppare versioni generiche del vaccino Pfizer. Il mese scorso il Sudafrica e l’India hanno proposto che l’Organizzazione mondiale del commercio sospenda le norme sulla proprietà intellettuale per i vaccini e i trattamenti relativi al Covid-19.

“E ‘imperativo porre fine al nazionalismo dei vaccini e mettere a disposizione di tutti un’offerta sufficiente, su una base equa, con urgenza”, ha detto Dearden. “Questo può essere facilitato sostenendo governi come il Sud Africa e l’India che stanno cercando di sospendere le regole sulla proprietà intellettuale all’OMC durante questa emergenza globale”.