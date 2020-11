Basta alla guerra dei poveri. Patrimoniale subito

Sharing is caring!

Dicevano che bisognava ripartire. Per ora è ripartito il #maledettocovid grazie alle cazzate diffuse da media e destre e all’incapacita’ di regioni e governo.

Non sarebbe ora di #ripartirelaricchezza per affrontare la crisi?

È ora di introdurre #patrimoniale su grandi ricchezze e di aumentare aliquote su redditi alti per finanziare le misure indispensabili per affrontare la crisi e garantire un #redditopertutteetutti, prorogare cassa integrazione fino a fine emergenza, sostenere tutti i settori effettivamente colpiti da pandemia e restrizioni.

Una patrimoniale che paghino solo al di sopra di 1 milione di euro potrebbe incassare 177 miliardi senza colpire la stragrande maggioranza degli italiani. Cosa aspetta il governo?

Quando Conte dice “non vogliamo aumentare le tasse” in realtà sta dicendo che non vogliono disturbare i più ricchi. Chi mi dice che questo è un governo di sinistra è cretino quasi quanto chi parla di #dittaturasanitaria.

I giornali che invitano il lavoro autonomo a prendersela con il lavoro pubblico vogliono la guerra tra sfigati come al solito. Tutto va bene pur di non fare patrimoniale e non far pagare più tasse ai più #ricchi.

Se una #partitaIva che va in quarantena non riceve un euro non è colpa del dipendente pubblico che prende 1300 euro ma di governo e opposizione di destra che sono schierati a difesa del 10% più ricco del paese. #lockdownsolidale

(Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista)

Una risposta di sinistra alla pandemia e alla crisi: http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=44330