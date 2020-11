Il dibattito sul MES è surreale.

Sharing is caring!

Nessun paese europeo pensa di farvi ricorso, Sassoli e Letta (non certo dei comunisti) spiegano che è una misura da riformare e che i debiti covid vanno cancellati. E il Pd cosa fa? Anzichè prendere al volo le proposte di due autorevoli esponenti Pd e chiedere a Conte di portarle in Europa, vi si oppone e insiste per fare nuovo debito e portarci la Troika in casa. Il tutto è aggravato dal fatto che c’è un uso politico del MES come arma di guerriglia interna fra Pd e M5S.Va bene che da Monti in poi il Pd è il guardiano dell’austerità e del rigore fine a stesso. Ma qua si sta esagerando.

Stefano Lugli Prc