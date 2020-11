In piena pandemia Toti smantella 53 posti letto nell’ospedale di Rapallo

Sharing is caring!

Nel mezzo di una pandemia Toti e la sua giunta hanno deciso di smantellare 53 posti letto dell’ospedale di Rapallo, in provincia di Genova, e affidarli in convenzione a un privato.

Nulla di sorprendente, purtroppo. La destra ha sempre cercato di favorire il privato a discapito del pubblico. Ma oggi tutto questo risulta ancora più assurdo e pericoloso.

In questa situazione dovremmo potenziare e sostenere la sanità pubblica con ogni mezzo a nostra disposizione, non cercare di darle il colpo di grazia. Il bene di tutti non può essere sacrificato per il profitto di pochi.

Nicola Fratoianni SI