Genova in fondo a destra! I vigili urbani multato i poveri in coda alla mensa

Sharing is caring!

NON C’È PIÙ NESSUNO A DIFENDERE I PIÙ DEBOLI…

CLAUDIO TACCIOLI:

PROTEGGERE E SERVIRE

Genova in fondo a destra!

I solerti vigili urbani della città hanno multato i poveri in coda alla mensa di via Prè.

Ligi al dovere come segugi investigativi degni di Sherlock Holmes, ne hanno, addirittura, portato uno all’ospedale pediatrico Gaslini per verificarne con esattezza l’età visto che affermava di essere minorenne. E poi multato perché le misure non corrispondevano (sic).

Il capo della polizia municipale, Gianluca Giurato, ha giustificato l’operato dei suoi affermando che i poveri affamati erano stati più volte avvertiti.

CAMALLI DOVE SIETE?

https://www.facebook.com/1453093788270786/posts/2773931756186976/