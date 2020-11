Sharing is caring!

Clarin: Diego Armando Maradona muore a 60 anni

Il giornale argentino Clarin ha dato pochi minuti fa la notizia della morte di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi. “Maradona ha subito un arresto cardiorespiratorio nella sua casa a Tigre dove si era stabilito dopo l’operazione alla testa.”, scrive il giornale argentino

Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. https://t.co/MPeDZlfGVk pic.twitter.com/oikPiZp6iu — Clarín (@clarincom) November 25, 2020

Maradona 💔 — Carlos Montero (@CMonteroOficial) November 25, 2020

Secondo quanto riporta La Nación, Maradona, è svenuto per l’attacco cardiaco e non è stato possibile rianimarlo dai medici arrivati nella sua abitazione con nove ambulanze. Recentemente, el ‘Diez’ era stato operato alla testa per un ematoma.

In una lettera al Corriere della Sera nel giorno del suo 60° compleanno scriveva: Nel giorno del suo compleanno Diego, sempre fedele a se stesso, non ha dimenticato gli ultimi ed in una parte della sua lettera ha scritto: “Che regalo mi piacerebbe avere? Niente per me. Vorrei che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì. Vorrei che lasciasse in pace tutti e soprattutto quei Paesi e quei popoli e quei bambini tanto poveri da non potersi neppure difendere.”Vorrei che qui in Argentina come in tante, troppe, altre parti del mondo fossero sconfitti anche i virus della fame e della mancanza di lavoro che divorano la dignità delle persone. “

