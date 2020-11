Nasce il più grande blocco commerciale del mondo senza USA ed Europa

The flags of Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) members in ASEAN headquarter at Jalan Sisingamangaraja No.70A, South Jakarta, Indonesia. From left flags of: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam.

Il 15 novembre, 15 paesi dell’Asia e del Pacifico hanno firmato un accordo noto come Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) che unisce il 30% della popolazione mondiale e il 30% del prodotto interno lordo (PIL) globale.

di Vijay Prashad e John Ross – Indipendent Media Institute

L’intera area commerciale, che va dalla Nuova Zelanda al Giappone e in tutta la Cina, riunisce una serie di industrie, dall’estrazione mineraria all’alta tecnologia, e 2,2 miliardi di consumatori. Circa il 90 per cento delle tariffe sarà ridotto e le procedure doganali saranno semplificate.

È significativo che la Cina sia al centro di questo accordo. Dal 2005 al 2015, molti di questi paesi avevano negoziato il Trans-Pacific Partnership (TPP), un processo guidato dagli Stati Uniti per isolare la Cina dai paesi del Pacifico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato il suo paese dal TPP, che lo ha messo fuori servizio; ha favorito una “guerra commerciale” più diretta contro la Cina. Nel frattempo, in un vertice del 2011, i ministri delle finanze di tutta l’Asia hanno accolto con favore una proposta da Cina e Giappone per iniziare a negoziare il RCEP, un accordo molto più ampio a cui si sono opposti gli Stati Uniti. Ora, è il RCEP che è stato firmato, mentre il TPP langue senza la partecipazione degli Stati Uniti. Finora noprova che il nuovo governo degli Stati Uniti guidato da Joe Biden avrebbe cercato di rilanciare il TPP.

L’India aveva aderito al processo di negoziazione RCEP nel 2011 ma si è ritirata nel 2019. L’opinione pubblica è che il governo indiano abbia risposto ai produttori nazionali, in particolare all’industria farmaceutica generica, ma è più probabile che l’India abbia deciso di non inimicarsi Washington. Ci sono preoccupazioni più ragionevoli sui problemi della generazione di disoccupazione in alcuni paesi come conseguenza della liberalizzazione del commercio.

I principali alleati degli Stati Uniti come Australia, Giappone e Nuova Zelanda fanno parte dell’RCEP. Sia l’Australia che il Giappone sono membri del Quadrilateral Security Dialogue (o Quad ) guidato dagli Stati Uniti , che è un’alleanza militare contro la Cina che include l’India. Sia per l’Australia che per il Giappone, i vantaggi economici del RCEP li hanno portati ad aderire indipendentemente dalle sue implicazioni politiche; Anche la Nuova Zelanda, che, come l’Australia, fa parte dell’alleanza dell’intelligence Five Eyes con gli Stati Uniti, ha aderito puramente per motivi economici realistici. Questo è, tuttavia, un duro colpo politico per gli Stati Uniti e per la guerra fredda che hanno tentato di imporre alla Cina.