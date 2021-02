Manifestazione a Buenos Aires per Lilian e Carmen assassinate e per Lichita scomparsa

La campagna Eran Niñas, Erano Bambine, continua e cresce.

Il 2 febbraio a Buenos Aires, dopo aver marciato per le strade, collettivi sociali e politici hanno manifestto di fronte all’ ambasciata del Paraguay per chiedere giustizia per l’ omicidio cinque mesi fa di due bambine argentine avvenuto in quel paese . Precedentemnte una manifestazione era stata fatta il 2 gennaio e avverrà il due di ogni mese, in quanto il 2 settembre è stato il giorno dell’ assassinio delle due bambine. Uno degli organizzatori della mobilitazione tenutasi precedentemente a Buenos Aires di fronte all ambasciata del Paraguay aveva dichiarato: Il 2 di ogni mese, ci riuniremo davanti alle porte di questa ambasciata del Paraguay per ricordare che non può esserci impunità, che non dimentichiamo o perdoniamo gli assassini delle due bambine argentine per mano dellesercito fascista paraguaiano.

Manifestazioni si sono avute anche a Posadas, Córdoba, Rosario, Resistencia e Salta.

Ancora una volta, le organizzazioni sociali hanno gridato slogan e ripudiato gli eventi che hanno portato alla morte di Lilian e Carmen, entrambe 11 anni, che si trovavano in Paraguay lo scorso settembre e sono state assassinate in un’operazione della Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, contro un accampamento dell’ organizzazione guerrigliera Esercito Popolare Paraguaiano, EPP.

Durante la manifestazione, con una forte presenza di polizia, diversi gruppi hanno denunciato anche la scomparsa della figlia di una prigioniera in Paraguay, Carmen Villalba, chiamata Lichita. Durante l’ evento sono stati gridati slogan contro il governo del Paraguay. Quasi alla fine della protesta, diversi partecipanti hanno iniziato a colpire le recinzioni che circondano l’ ambasciata, provocando l’ intervento di poliziotti e sette di loro sono stati arrestati, 4 uomini e 3 donne.

Nei giorni scorsi, in una conferenza, alla quale ha partecipato anche la madre di una delle ragazze assassinate, il premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel ha sottolineato che esistono meccanismi legali, sociali e politici che possono essere utilizzati per chiarire il crimine delle bambine

Pérez Esquivel ha anche affermato che il governo del Paraguay non vuole alcun tipo di indagine o ingerenza e ha chiesto la solidarietà internazionale per chiarire i fatti che hanno portato all’ assassinio di due bambine e scoprire dove si trova l’ altra ragazzina.

