Vietnam: terminato il XIII Congresso del Partito Comunista

Il XIII Congresso del Partito Comunista del Vietnam si è concluso con l’approvazione di una risoluzione che detta le linee che il paese seguirà per il proprio sviluppo nei prossimi cinque anni e verso gli obiettivi a lungo termine del 2030 e del 2045.

Dopo otto giorni di lavoro, lunedì mattina ad Hà Nội si è concluso con successo il XIII Congresso del Partito Comunista del Vietnam I partecipanti vi hanno approvato la Risoluzione del XIII Congresso del Partito.

Per quanto riguarda i risultati dell’attuazione della Risoluzione del XII Congresso Nazionale, secondo la Risoluzione del XIII Congresso Nazionale, i risultati ottenuti hanno confermato che il percorso verso il socialismo in Vietnam era in linea con la realtà del Paese e le tendenze di sviluppo del Vietnam in quest-epoca; che la corretta direzione del Partito è stata il fattore decisivo per la vittoria della rivoluzione vietnamita.

Tuttavia, il miglioramento delle istituzioni, il rinnovamento del modello di crescita, la ristrutturazione economica, l’industrializzazione e la modernizzazione sono ancora lenti; la produttività, la qualità, l’efficienza e la competitività dell’economia non sono ancora elevate.

Per quanto riguarda le visioni e le direzioni di sviluppo, la Risoluzione afferma che il punto di vista guida è perseguire, applicare e sviluppare in modo creativo il marxismo-leninismo e il pensiero di Hồ Chí Minh; perseguire fermamente gli obiettivi dell’indipendenza nazionale e del socialismo; persistere nella linea del Rinnovamento del Partito e nei principi della costruzione del Partito.

Il miglior interesse del Paese deve essere garantito sulla base dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Continuare a sviluppare il paese in modo rapido e sostenibile; per svolgere le attività in maniera congiunta e in modo sincrono.

La risoluzione sottolinea il rafforzamento della costruzione e del riadattamento del Partito, il miglioramento della capacità di leadership e la combattività del Partito.

L’obiettivo per il 2025 è fare del Vietnam un paese in via di sviluppo con un’industria modernizzata, che superi il livello di reddito medio-basso. L’obiettivo per il 2030 è diventare un paese in via di sviluppo con un’industria moderna e un reddito medio-alto e l’obiettivo per il 2045 è di diventare un paese sviluppato ad alto reddito.

Orientamento dei principali obiettivi di sviluppo socio-economico per il periodo 2021 – 2025:

Sull’economia: crescita economica media (PIL) su 5 anni tra il 6,5 ​​e il 7% annuo. Entro il 2025, il PIL pro capite sarà tra i 4.700 e i 5.000 dollari.

Nel settore sociale: entro il 2025 il tasso di lavoro qualificato sarà del 70%; il tasso di disoccupazione nelle aree urbane sarà inferiore al 4%; il tasso di partecipazione all’assicurazione sanitaria raggiungerà il 95% della popolazione; l’aspettativa di vita sarà di circa 74,5 anni; il tasso dei comuni che soddisfano i nuovi standard di ruralità di almeno l’80%.

In termini di ambiente, entro il 2025, il tasso di utilizzo dell’acqua potabile da parte della popolazione urbana sarà tra il 95% e il ​​100%, nelle aree rurali tra il 93% e ial 95%; verrà bonificato il 100% degli stabilimenti che provocano un grave inquinamento; il tasso di copertura forestale resterà stabile del 42%.

Per quanto riguarda l’orientamento allo sviluppo nazionale per il periodo 2021-2030, la Risoluzione definisce:

Continuare un forte rinnovamento, costruire e completare in modo sincrono le istituzioni per uno sviluppo economico, politico, culturale, sociale e ambientale sostenibile; sfruttare tutte le potenzialità e le risorse, creare un nuovo volano per lo sviluppo rapido e sostenibile del paese.

Integrare e migliorare in modo sincrono le istituzioni per lo sviluppo dell’economia di mercato socialista; garantire la stabilità macroeconomica.

Creare una svolta nel rinnovamento fondamentale e integrale dell’istruzione e della formazione, sviluppare risorse umane di alta qualità, attrarre e apprezzare i talenti.

Sviluppare le persone a livello globale e costruire una cultura vietnamita avanzata intrisa di identità nazionale.

Gestire in modo efficace e rigoroso lo sviluppo sociale, garantire la sicurezza sociale e la sicurezza umana.

Adattarsi in modo proattivo ed efficace ai cambiamenti climatici, prevenire, combattere e mitigare i disastri naturali; proteggere l’ambiente di vita e la salute degli abitanti come obiettivo principale.

Difendere fermamente l’indipendenza, la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale della Patria; proteggere il Partito, lo Stato, il popolo e il regime socialista.

Mantenere la sicurezza politica, garantire l’ordine e la sicurezza sociale, la sicurezza umana, la sicurezza economica e la sicurezza informatica.

Continuare ad attuare la politica estera di indipendenza, autonomia, multilateralizzazione e diversificazione; l’integrazione internazionale proattiva e attiva in modo globale, mantenendo un ambiente di pace e stabilità, migliorando continuamente la posizione internazionale e il prestigio internazionale del Vietnam.

Praticare e promuovere la democrazia socialista, il diritto delle persone a governare e il loro ruolo di autonomia. Costruire e perfezionare uno stato di diritto socialista onesto e forte. Continuare a intensificare la lotta alla corruzione, allo spreco, alla burocrazia, alla criminalità e ai mali sociali.

Continuare a costruire e riorganizzare il Partito a livello globale; rafforzare il carattere della classe operaia del Partito; riformare i metodi di leadership, migliorare la leadership e le capacità di governo del Partito.

Per quanto riguarda i compiti chiave del mandato del XIII Congresso, la Risoluzione afferma:

Continuare a intensificare la lotta contro la burocrazia, la corruzione, lo spreco, i mali sociali, gli “interessi di gruppo” e i segni di “autoevoluzione” e “auto-trasformazione” all’interno del Partito.

Concentrarsi sul controllo dell’epidemia di Covid-19, perseguendo la vaccinazione di massa contro il Covid-19 per la comunità; favorire la ripresa e lo sviluppo socioeconomico, il forte rinnovamento del modello di crescita e la ristrutturazione economica. Mantenere l’indipendenza e l’autonomia, continuare a migliorare la qualità e l’efficienza degli affari esteri e dell’integrazione internazionale; rafforzare la difesa nazionale e le potenzialità di sicurezza, costruire l’Esercito popolare, forze rivoluzionarie di pubblica sicurezza regolari e ben addestrate e progressivamente modernizzate, creando una solida premessa per difendere fermamente l’indipendenza, la sovranità, l’unità, l’integrità territoriale, marittima, insulare e dello spazio aereo; mantenere un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo nazionale.

Migliorare in modo sincrono il sistema legale, i meccanismi e le politiche al fine di promuovere fortemente la democrazia socialista e il diritto del popolo a governare; allo stesso tempo, per costruire uno stato di diritto socialista sano e forte.

Gestire rigorosamente, utilizzare in modo razionale ed efficiente la terra e le risorse naturali; attuare in modo proattivo e attivo misure per adattarsi ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali estremi.

Per quanto riguarda le scoperte strategiche, la risoluzione afferma:

Migliorare in modo sincrono le istituzioni di sviluppo, prima di tutto le istituzioni per lo sviluppo dell’economia di mercato socialista.

Sviluppare le risorse umane; dare la priorità allo sviluppo delle risorse umane per la leadership, la gestione e le aree chiave.

Costruire un sistema infrastrutturale sincrono e moderno sia economicamente che socialmente; dare la priorità allo sviluppo di una serie di strutture di trasporto nazionali chiave, adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il Congresso ha adottato il Rapporto politico, la Strategia decennale di sviluppo socioeconomico per il 2021-2030, l’orientamento allo sviluppo socioeconomico quinquennale e i compiti dal 2021 al 2025.

Il Congresso ha deciso di non modificare o integrare l’attuale Statuto del Partito.

Il Congresso ha adottato il rapporto sulla leadership e la revisione della leadership del XII mandato del Comitato Centrale del Partito per la presentazione al XIII Congresso.

Il Congresso ha deciso che il Sig. Nguyễn Phú Trọng, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito del XII mandato, fosse rieletto al Comitato Centrale del Partito e all’Ufficio Politico del XIII mandato per essere eletto Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito.

Il Congresso ha adottato i risultati delle elezioni del XIII mandato del Comitato Centrale del Partito, composta da 200 membri, compresi 180 membri ufficiali e 20 membri sostituti del Comitato Centrale.

Il Congresso ha invitato l’intero Partito, tutto il popolo e l’intero esercito a valorizzare vigorosamente il loro patriottismo, il loro spirito nazionale, la loro democrazia socialista, la forza di una grande unione nazionale, realizzare con successo la risoluzione del Congresso per il paese che si sviluppa più velocemente e in modo più sostenibile, stabilire un nuovo miracolo di sviluppo per un paese prospero e felice, realizzare con successo l’aspirazione del presidente Hồ Chí Minh e le aspirazioni dell’intera nazione.

