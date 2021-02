Iniziativa per eliminare i pesticidi nell’UE

Una ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) da firmare per eliminare i pesticidi in UE e salvare dall’estinzione gli insetti impollinatori

Gli insetti impollinatori, a cominciare dalle api, stanno morendo in massa. Una delle cause sta sicuramente nei pesticidi usati in agricoltura, difficili da eliminare definitivamente a causa del potere e delle pressioni delle grandi industrie chimiche. I pesticidi non danneggiano solo gli insetti impollinatori, peraltro indispensabili per la riproduzione di gran parte delle piante alimentari e quindi anche per la nostra sopravvivenza, ma anche la nostra salute.

Non è facile indagare sulle conseguenze dell’accumulo quotidiano di basse dosi di pesticidi e delle interazioni tra loro, ma alcune conseguenze per la salute sono ampiamente documentate, tra queste gli effetti neuroendocrini, per esempio sulla tiroide dei bambini e di conseguenza sul loro sviluppo mentale e sulle loro capacità di apprendimento.

E’ in corso da sei mesi una ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che chiede che la Commissione UE emetta delle direttive per costringere i governi a legiferare affinché i pesticidi di sintesi vengano ridotti dell’80% entro il 2030 ed eliminati del tutto entro il 2035. L’esperienza dimostra che di pesticidi e concimi chimici è possibile fare a meno, a tutto vantaggio della biodiversità, della fertilità della terra, della prevenzione dell’inquinamento dell’acqua ecc. e quindi della salute umana e non umana e degli equilibri naturali.

Sono già state raccolte circa 500mila firme, ma occorre arrivare a un milione totale entro il prossimo giugno.

Firmate al seguente link (è semplice e veloce, ma dovete avere sottomano un documento di identità) e fate girare.

http://www.savebeesandfarmers.eu/ita/

