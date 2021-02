Frontex, agenzia europea o mercenari anti-migranti?

articolo di Jean-Pierre Stroobants per il quotidiano «Le monde» (del 5 febbraio)

I traffici con i lobbisti degli armamenti e la violazione flagrante dei diritti umani. Un aspetto del business sulla pelle degli immigrati

Frontex, il primo corpo armato in uniforme dell’Unione europea, non ha dichiarato i suoi legami con i lobbisti nel settore della sorveglianza e delle armi.

Nuove accuse contro Frontex sono state lanciate venerdì 5 febbraio dal canale pubblico tedesco ZDF che, con la collaborazione dell’ONG Corporate Europe Observatory (CEO), ha svolto un’indagine sui legami tra l’Agenzia europea della Guardia-frontiere e l’industria della sorveglianza e degli armamenti. Decine di documenti, a cui ha avuto accesso anche Le Monde, dimostrano violazioni delle regole delle istituzioni europee sul lobbismo, una mancanza di trasparenza e una quasi totale assenza di preoccupazione per il rispetto dei diritti umani.

Quest’ultimo punto era già al centro di un recente dibattito sul ruolo dell’organismo europeo nei “respingimenti” illegali di migranti, in particolare in Grecia e Ungheria.

Con un budget in forte aumento (6 milioni di euro quando è stato creato nel 2005, 460 nel 2020, 5,6 miliardi previsti per il 2021-2027) e una forza lavoro che dovrebbe raggiungere 10.000 persone a lungo termine, Frontex, il primo corpo armato in divisa dell’Unione Europea, sta attualmente svolgendo missioni di soccorso e sorveglianza a sostegno delle forze nazionali. Dice di combattere anche varie forme di tratta e partecipa alle espulsioni di migranti irregolari. Ma l’agenzia è, in realtà, in procinto di diventare una vera e propria forza di polizia chiamata ad acquisire una grande quantità di attrezzature: armi, radar, droni, sistemi di verifica dei documenti e riconoscimento facciale, veicoli, aerei, ecc.

Approfitta delle opportunità

Allo stesso tempo, diventa una sorta di attore nel settore della sicurezza e degli armamenti. E sfugge al controllo democratico, in particolare quello del Parlamento europeo, che nel 2019 ha chiesto all’istituzione guidata dal francese Fabrice Leggeri lo sviluppo di un “registro per la trasparenza”, in linea con le prassi di altre istituzioni?

Queste le domande poste da ZDF e dagli investigatori del CEO, che hanno esaminato gli ultimi anni di operatività dell’istituzione con sede a Varsavia. Il registro, richiesto dagli eurodeputati, doveva annotare tutti gli incontri tenuti con i rappresentanti delle imprese. È “in preparazione”, si dice a Frontex. E non dovrebbe soddisfare le aspettative: nel 2018 e 2019, affermano i documenti del CEO, 91 dei 125 lobbisti ricevuti da Frontex (72%) non erano iscritti nel registro europeo per la trasparenza, come richiedono le regole fissate per le istituzioni dell’Unione.

Idem per il 58% delle aziende consultate. Su un’applicazione creata per centralizzare le richieste di contatto, non viene fatta alcuna richiesta relativa alla loro registrazione in questo registro. Sorprendentemente, il servizio stampa di Frontex sostiene che l’agenzia “non incontra i lobbisti”. Appare ovvio, tuttavia, che il settore della Difesa intenda cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo delle missioni e delle risorse dell’agenzia. Il programma Horizon 2020 aveva già stanziato 118 milioni di euro per lo sviluppo della ricerca in relazione al progetto dell’Unione “Sicurezza alle frontiere esterne“. Un fondo è stato dotato di 2,8 miliardi per il periodo 2011-2020. E la necessità di attrezzare Frontex ha ovviamente stuzzicato l’appetito degli attori del mercato mondiale per il “controllo delle frontiere”, che aumenta dell’8% ogni anno e sfiora i 20 miliardi di euro.

“Sorveglianza aggressiva”

L’agenzia guidata dal signor Leggeri è uscita dal suo ruolo assumendo lo status di intermediario di fatto tra industria e istituzioni europee ansiose di scongiurare a tutti i costi il rischio di nuovi flussi migratori? È persino diventato un attore che intende stimolare questo settore, o addirittura dargli le redini di una politica essenzialmente orientata alla sicurezza? Con il suo obiettivo di “facilitare la cooperazione tra le autorità di controllo delle frontiere, la ricerca e l’industria”, Frontex ha, in ogni caso, aumentato il numero di congressi, riunioni e “seminari” in cui grandi capi, alti funzionari, ma anche delegati degli Stati membri si confrontano molto su questioni di tecnologia, sicurezza, “sorveglianza aggressiva” ma raramente sui diritti umani.

Già interrogata per aver ritardato la costituzione di un servizio interno preposto al monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, Frontex non ha quasi mai consultato il “Forum sui diritti fondamentali” istituito a tal fine. Un’organizzazione che è stata membro del forum segnala inoltre di non avere memoria di alcuno scambio sul tema dei diritti e delle libertà nell’ambito del bando di gara.

Fra i partecipanti agli incontri, abbiamo notato, tuttavia, la presenza di rappresentanti di Paesi fortemente criticati per le loro politiche nei confronti dei migranti, come la Bosnia ed Erzegovina o l’Australia. Sono stati invitati anche funzionari del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. “Le conclusioni di tutto questo sono estremamente preoccupanti” osservano i CEO. Si deplora quindi una politica migratoria che rischia di fare affidamento esclusivamente su una forza di polizia armata e su tecniche come la sorveglianza biometrica.

“La tutela dei diritti umani è un argomento troppo importante per il sacrificio per la difesa degli interessi dell’industria” osservano. “Stiamo vivendo una metamorfosi del ruolo di Frontex. Devi prendere la misura e abituarti” ha detto venerdì Leggeri, intervistato da Europe 1.

Non sappiamo se Ylva Johansson, il commissario europeo per gli Affari interni, che chiede quella fiducia a Frontex “completamente recuperato” approverà pienamente questa dichiarazione.

traduzione a cura di Turi Palidda; qui sotto il testo originale francese. Il titolo e l’immagine scelti dalla “bottega”

IL TESTO FRANCESE

Premier corps armé en uniforme de l’Union européenne, l’organisme n’aurait pas déclaré ses liens avec des lobbyistes de l’industrie de la surveillance et de l’armement

Par Jean-Pierre Stroobants(Bruxelles, Bureau européen)

Le Monde 5/2/2021

De nouvelles accusations contre Frontex ont été lancées, vendredi 5 février, par la chaîne publique allemande ZDF, laquelle a, avec la collaboration de l’ONG Corporate Europe Observatory (CEO), mené une enquête sur les liens entre l’Agence européenne des gardes-frontières et l’industrie de la surveillance et de l’armement. Des dizaines de documents, auxquels Le Monde a également eu accès, démontrent des infractions aux règles des institutions européennes sur le lobbying, un défaut de transparence et une absence quasi complète de préoccupation pour le respect des droits humains. Ce dernier point était déjà au cœur d’un débat récent sur le rôle du corps européen dans des « pushbacks », des refoulements illégaux de migrants, en Grèce et en Hongrie notamment.

Dotée d’un budget en forte hausse (6 millions d’euros lors de sa création en 2005, 460 en 2020, 5,6 milliards prévus pour 2021-2027) et d’un effectif qui devrait atteindre 10 000 personnes à terme, Frontex, premier corps armé en uniforme de l’Union européenne, effectue actuellement des missions de sauvetage et de surveillance, en appui des forces nationales. Elle lutte aussi contre divers trafics et participe aux expulsions des migrants irréguliers. Mais l’agence est, en réalité, en train de devenir un véritable corps de police appelé à se doter de nombreux équipements : armes, radars, drones, systèmes de vérification des documents et de reconnaissance faciale, véhicules, avions, etc.

Profiter des opportunités

Devient-elle, du même coup, une sorte d’acteur du secteur de la sécurité et de l’armement ? Et échappe-t-elle au contrôle démocratique, celui du Parlement européen notamment, qui, en 2019, exigeait de l’institution dirigée par le Français Fabrice Leggeri la mise au point d’un « registre transparence », conforme aux pratiques des autres institutions de l’UE ? Ce sont les questions posées par les investigateurs de la ZDF et de CEO, qui ont examiné les dernières années de fonctionnement de l’institution installée à Varsovie.

Le registre, qui était réclamé par les eurodéputés, devait notamment recenser l’ensemble des réunions tenues avec des représentants des entreprises. Il est « en préparation », dit-on chez Frontex. Et il ne devrait pas satisfaire les attentes : en 2018 et 2019, indiquent des documents de CEO, 91 des 125 lobbyistes reçus par Frontex (soit 72 %) n’étaient pas inscrits au registre européen de la transparence, comme le veulent pourtant les règles fixées pour les institutions de l’Union.

Idem pour 58 % des entreprises consultées. Sur une application créée pour centraliser les demandes de contacts, aucune demande ne leur est d’ailleurs formulée quant à leur inscription dans ce registre. Etonnamment, le service de presse de Frontex affirme de son côté que l’agence « ne rencontre pas de lobbyistes ».

Il semble évident, pourtant, que le secteur de la défense entend profiter des opportunités offertes par le développement des missions et des moyens de l’agence. Le programme Horizon 2020 avait déjà affecté 118 millions d’euros au développement de la recherche en lien avec le projet de « Sécurité aux frontières extérieures » de l’Union. Un fonds a, lui, été doté de 2,8 milliards pour la période 201-2020. Et la nécessité d’équiper Frontex a évidemment aiguisé un peu plus les appétits des acteurs du marché mondial du « border control », qui enfle de 8 % chaque année et frôle désormais les 20 milliards d’euros.

«Surveillance agressive»

L’agence dirigée par M. Leggeri est-elle sortie de son rôle en s’arrogeant un statut d’intermédiaire de fait entre l’industrie et des institutions européennes soucieuses de conjurer à tout prix le risque de nouveaux flux migratoires ? Serait-elle, même, devenue un acteur qui entend stimuler cette industrie, voire lui confier les rênes d’une politique à vocation essentiellement sécuritaire ? Avec son objectif de «faciliter la coopération entre les autorités de contrôle aux frontières, la recherche et l’industrie», Frontex a, en tout cas, multiplié les congrès, les rencontres et les « ateliers » où grands patrons, hauts fonctionnaires, mais aussi délégués des Etats membres échangent beaucoup Sur des questions de technologie, de sécurité, de « surveillance agressive », mais rarement de droits humains. Déjà mise en cause pour avoir tardé à mettre en place un service interne chargé de la surveillance du respect des droits fondamentaux des migrants, l’agence n’aurait, en effet, presque jamais consulté le «Forum des droits fondamentaux» constitué à cette fin. Une organisation qui était membre du forum indique d’ailleurs n’avoir aucun souvenir d’un quelconque échange sur la question des droits et des libertés dans le cadre du lancement d’appels d’offres.

Parmi les participants à des réunions, on a noté, en revanche, la présence de représentants de pays très critiqués pour leur politique à l’égard des migrants, comme la Bosnie-Herzégovine ou l’Australie. Des responsables du département américain de la Homeland Security étaient également conviés.

«Les conclusions de tout cela sont extrêmement préoccupantes», notent les responsables de CEO. Ils déplorent une politique migratoire qui risque de reposer seulement sur une force de police armée et des techniques comme la surveillance biométrique. «La protection des droits humains est un sujet trop important pour le sacrifier à la défense des intérêts de l’industrie», relèvent-ils.

«Nous vivons une métamorphose du rôle de Frontex. Il faut en prendre la mesure et s’y habituer», affirmait, vendredi, M. Leggeri, interrogé par Europe 1. On ne sait pas si Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, qui demande à ce que la confiance en Frontex soit « entièrement rétablie », approuvera totalement ce propos.