In Francia i lavoratori delle raffinerie hanno bloccato la produzione per 48 ore

Mercoledì 3 gennaio, le raffinerie di Total in tutta la Francia hanno scioperato in risposta all’appello delle confederazioni sindacali e degli scioperanti nel sito dei Grandpuits, in solidarietà con la loro lotta e in difesa dei posti di lavoro in tutto il paese.

di Paul Morao – Révolution permanente

Normandia, Fiandre, La Mède, Feyzin, Donges sono in sciopero da questa mattina. Nessun prodotto lascia tutti questi siti per 48 ore! ” Questa è stata la buona notizia annunciata questa mattina sui social media da Thierry Defresne, delegato centrale della confederazione sindacale CGT presso la multinazionale francese del petrolio e del gas Total. Le raffinerie hanno raccolto ampiamente la richiesta di una mobilitazione in solidarietà con gli scioperanti di Grandpuits e in difesa dell’occupazione in tutto il gruppo.

Su Twitter, Adrien Cornet, delegato della CGT Grandpuits e leader della lotta in corso, ha riportato un numero significativo di scioperanti: 50 per cento nella raffinazione e 40 per cento nei prodotti petrolchimici in Normandia; 100 per cento nelle Fiandre; 40 per cento a La Mède 40; 100 percento nella raffinazione a Feyzin, insieme al 60 percento nei prodotti petrolchimici e al 70 percento nelle spedizioni. Ha aggiunto: “A Grandpuits, abbiamo votato per prolungare lo sciopero fino all’11 febbraio. L’unità e la determinazione degli scioperanti è più forte che mai!”

Questa mobilitazione di successo segue un appello della Federazione nazionale delle industrie chimiche (FNIC, un sindacato che rappresenta i lavoratori chimici francesi) e CGT Grandpuits per uno sciopero di 48 ore in solidarietà con la lotta dei lavoratori della raffineria Grandpuits, che sono in sciopero dall’allora 4 gennaio. Nei giorni scorsi, come ha riferito Adrien Cornet durante l’assemblea generale di ieri al Grandpuits, una squadra di scioperanti si era recata in vari siti Total per portare la chiamata e incoraggiare i loro colleghi a unirsi al movimento.

“Dobbiamo dimostrare a Total che siamo uniti nella solidarietà, qualunque cosa accada. Non sono solo gli scioperanti del Grandpuits contro cui stanno combattendo; tutti i ragazzi in tuta si stanno arrabbiando. Questo è ciò che li spaventa! ” Lo ha detto Cornet ai lavoratori della raffineria in Normandia prima di dirigersi a Feyzin.

Come riporta Reuters , “Total aveva indicato che, in seguito alla chiamata di sciopero, le spedizioni di prodotti avrebbero potuto subire interruzioni in alcune delle sue raffinerie, ma ha aggiunto che avrebbe continuato a garantire forniture alla sua rete di stazioni di servizio e ai suoi clienti”.

Comunque funzioni, questo primo giorno di sciopero di solidarietà è un simbolo appropriato e una dimostrazione di come gli operai della raffineria Grandpuits – attraverso la loro lotta esemplare – abbiano influenzato tutti i lavoratori. Ma per far piegare Total e contrastare gli attacchi dei boss in modo più ampio, sarà necessario andare oltre uno sciopero di 48 ore in un settore. Ciò di cui abbiamo bisogno è un vero e proprio piano di battaglia per l’intero mondo del lavoro, una prospettiva che deve essere difesa nelle strade il 4 febbraio, quando un certo numero di confederazioni e organizzazioni sindacali hanno indetto una giornata nazionale di mobilitazione .