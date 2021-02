Conflitto in Siria, tutte le variabili in gioco per arrivare ad una soluzione

Andrew Korybko

L’impossibilità di una soluzione militare

La guerra ibrida terroristica in Siria non può essere risolta militarmente da nessuna delle parti partecipanti. Gli Stati Uniti e i loro alleati anti-siriani, che includono in modo importante “Israele” e Turchia a livelli diversi ma non necessariamente coordinati, non sono in grado di rovesciare con la forza il governo legittimo e democraticamente eletto del paese. In effetti, si può sostenere che non perseguono nemmeno più seriamente quest’obiettivo dopo aver accettato informalmente la leadership del presidente Assad in Siria, con cui hanno imparato a convivere imperfettamente dopo tutti questi anni. Allo stesso tempo, l’Esercito Arabo Siriano (SAA) non è in grado di liberare unilateralmente tutto il suo territorio dalle forze di occupazione nordamericane e turche. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha ribadito alla fine del mese scorso che la Russia “non può espellerle e non ci scontreremo con le forze statunitensi”. È per questo motivo che negli ultimi anni la guerra è rimasta in gran parte congelata sul fronte militare.

Il lungo cammino verso una soluzione politica

L’unica soluzione è quindi politica, ma ciò è possibile solo se ciascuna parte riconosce gli interessi regionali delle controparti e se i diplomatici russi sono in grado di escogitare con successo una soluzione creativa per “bilanciarli” tra loro nel miglior modo possibile. Questo potrebbe sembrare un pio desiderio per molti al momento, ma è l’unica via realistica per uscire dall’attuale impasse, non importa quanto difficili possano essere alcuni dei compromessi. Ovviamente, qualsiasi potenziale soluzione deve comprendere gli strumenti per verificare la conformità di ciascuna parte e la garanzia che nessuna parte trasgredisca gli accordi. Forse ci vorrà ancora molto tempo prima di giungere a un simile accordo, ma questo nobile obiettivo deve essere la base per iniziare i colloqui il più presto possibile. Per facilitare questi sforzi, vale la pena ricordare gli interessi regionali di ciascuna parte, dopodiché può essere avviata una discussione per esplorare la misura più realistica in cui ciascuna di esse potrebbe scendere a compromessi per raggiungere un accordo finale mediato dalla Russia per porre fine alla guerra.

Interessi rispettivi

Siria:

* Mantenere i successi contro i terroristi

* Liberare il resto dei territori occupati

* Mantenere la struttura statale centralizzata

* Rimuovere il regime di sanzioni paralizzanti

* Ricostruire il Paese

Russia:

* Mantenere i successi contro i terroristi

* Mantenere una presenza militare a lungo termine in Siria

* Evitare che scoppi una guerra più vasta in Siria tra Iran e “Israele”

* Sfruttare la leadership diplomatica per “bilanciare” la regione

* Massimizzare i dividendi economici del dopoguerra

Iran:

* Mantenere i successi contro i terroristi

* Dimostrare a Damasco di essere un alleato a tutto tondo più affidabile della Russia

* Ricevere un eventuale “ritorno economico sull’investimento” per salvare la Siria

* Trincerare la presenza militare in Siria come leva strategica a lungo termine contro “Israele”

* Rafforzare l’asse della resistenza

Turchia:

* Prevenire l’emergere di un corridoio terroristico del PKK nella Siria settentrionale

* Garantire che i “ribelli” sostenuti dalla Turchia abbiano un ruolo politico nella Siria del dopoguerra

* Dimostrare agli alleati regionali che è un partner affidabile

* Rafforzare le relazioni strategiche con la Russia e l’Iran attraverso il processo di Astana

* Affermare rispetto globale come grande potenza in ascesa

USA/Israele:

* Mantenere la pressione su Damasco attraverso mezzi non convenzionali (“ribelli” / terroristici / sanzioni)

* Neutralizzare permanentemente le capacità anti-“israeliane” dell’Esercito Siriano

* Espellere le forze militari iraniane dalla Siria

* Mantenere la “libertà di azione” per condurre “attacchi chirurgici”

* “Decentralizzare” la Siria per ridistribuire il potere di Damasco ai loro alleati

Valutazione dei successi strategici

Tenendo presenti gli obiettivi strategici di cui sopra di tutti i giocatori rilevanti, è ora il momento di valutare i loro successi e la loro inesistenza. Quello che segue è un elenco puntato semplificato dello stato attuale delle cose:

* Il “califfato” dell’ISIS è stato smantellato ma le minacce terroristiche persistono lungo la periferia della Siria

* Le forze straniere continuano a sostenere i gruppi “ribelli”/terroristici

* Il progresso politico verso la pace è praticamente inesistente a causa del rifiuto di tutti al compromesso

* La Turchia è l’unica parte che continua a resistere alla partecipazione dei curdi siriani al processo di pace

* Le sanzioni applicate dagli Stati Uniti rimarranno fino a quando Damasco non giungerà a compromessi irreversibili su questioni politiche

* La Russia si è rilassata mentre “Israele” avrebbe colpito 50 obiettivi in ??Siria solo l’anno scorso

* La Russia deve ancora consentire alla Siria di utilizzare gli S-300 per difendersi dagli attacchi “israeliani”

* “La Russia sta rimodellando lo ‘Stato Profondo’ della Siria a propria immagine” per ridurre l’influenza iraniana

* Il ruolo diplomatico regionale della Russia continua a crescere a seguito della sua azione per il ”bilanciamento”

Interessi a somma zero

Partendo da queste osservazioni, i seguenti interessi a somma zero stanno attualmente ostacolando una soluzione:

* La Siria non prenderà in considerazione compromessi politici finché il suo territorio non sarà liberato e le sanzioni rimosse; Gli Stati Uniti e la Turchia non si ritireranno e non rimuoveranno le sanzioni fino a quando la Siria non arriverà a compromessi politici

* La Turchia non sosterrà pienamente il processo politico in Siria se i curdi saranno coinvolti; Tutti gli altri attori credono che il processo politico non possa avere successo senza il coinvolgimento dei curdi

* “Israele” continuerà a bombardare l’Iran in Siria fino a quando quest’ultimo non si ritirerà completamente; L’Iran non prenderà seriamente in considerazione il ritiro dalla Siria finché “Israele” non rappresenterà più una minaccia diretta per esso e per le forze del suo alleato siriano

* Gli Stati Uniti e “Israele” continueranno a fare pressione su Damasco con mezzi non convenzionali fino a quando non espellerà l’Iran; Damasco non prenderà in considerazione questa ipotesi finché non smetteranno di fare pressioni

* La Russia è il più adatto degli alleati della Siria per promuovere gli interessi di Damasco tra i principali attori ostili; Gli interessi siriani saranno sempre sottomessi a quelli della Russia per quanto riguarda la sua azione di “bilanciamento”

Panoramica riassunta

Considerando tutto, una soluzione di compromesso mediata dalla Russia dovrebbe fare l’apparentemente impossibile risolvendo le contraddizioni tra gli interessi a somma zero di ogni player rilevante. Ciò comporterebbe naturalmente dolorosi compromessi da parte di ciascuna delle parti poiché nessuno ha la volontà politica di oltrepassare le sue linee rosse. Le tre questioni più controverse nel grande schema delle cose sono il rifiuto di qualsiasi parte nazionale di scendere a compromessi sul processo di pace e quindi arrivare alla rimozione delle sanzioni, al termine delle occupazioni militari statunitensi e turche della Siria (quella del Golan è data per scontata), e la continua presenza militare dell’Iran in Siria che viene sfruttata da “Israele” per “giustificare” i suoi attacchi. Chiaramente, queste tre questioni devono in qualche modo essere affrontate in modo creativo da qualsiasi soluzione di compromesso mediata dalla Russia.

Una soluzione di compromesso mediata dalla Russia

Come punto di partenza più realistico, la Russia può “appoggiarsi” alla Siria per promettere un decentramento sancito dalla costituzione nei territori attualmente occupati, consentendo un maggior grado di autonomia politica e culturale locale per i gruppi contrari alle politiche di centralizzazione di Damasco, impedendo loro di portare avanti relazioni militari e diplomatiche con potenze straniere. Se concordato con tutti gli attori rilevanti in anticipo, ciò potrebbe soddisfare alcune delle richieste politiche degli Stati Uniti e della Turchia, garantendo allo stesso tempo gli interessi di sicurezza nazionale della Siria. Se dovessero essere compiuti progressi su questo fronte, la Siria potrebbe richiedere il ritiro dignitoso ma graduale dell’Iran dal paese in parallelo con i passi simmetrici degli Stati Uniti e della Turchia che culmineranno con la graduale diminuzione delle sanzioni al fine di facilitare la tanto necessaria ricostruzione. Come garanzia contro la continua aggressione “israeliana” in seguito, la Russia potrebbe quindi trasferire il controllo degli S-300 all’Esercito Siriano e persino prendere in considerazione l’esportazione di S-400 all’avanguardia al ritiro definitivo di tutte le forze straniere dalla Siria.

Pensieri conclusivi

La proposta soluzione di compromesso mediata dalla Russia per porre fine politicamente alla guerra ibrida in Siria è certamente imperfetta e potrebbe anche essere irrealistica fintanto che anche una delle parti interessate non abbia la volontà politica di scendere a compromessi sui propri interessi a somma zero. La chiave del successo sta nel fatto che la Russia faccia leva sulla sua azione di “bilanciamento” per promuovere la fiducia indiretta tra i giocatori ostili attraverso la loro convinzione condivisa nella sincerità degli sforzi di Mosca per ottenere guadagni tangibili sotto questi aspetti, dopo di che potrebbero tutti lavorare per concordare le scadenze per ciascuna fase del piano di pace suggerito. Tuttavia, i disaccordi di parte all’interno del governo di ciascuna parte interessata potrebbero alla fine far deragliare qualsiasi progresso che potrebbe essere compiuto se anche uno di loro annullasse unilateralmente i suoi impegni precedentemente concordati (pubblicamente o segretamente). Sarà quindi molto difficile farcela, ma una soluzione politica è l’unica possibile poiché una soluzione militare è impossibile.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-conflitto_in_siria_tutte_le_variabili_in_gioco_per_arrivare_ad_una_soluzione/37948_39685/