Col governo Draghi si produce un impressionante spostamento a destra.

Giorgetti allo sviluppo economico per soddisfare gli appetiti dell’imprenditoria del nord. #Brunetta alla P.A. per dare un’altra spinta alla privatizzazione dei servizi pubblici. La #Gelmini agli affari regionali per chiudere la partita dell’autonomia e completare il lavoro avviato dalla #Stefani. La #Cartabia è un omaggio a Comunione e Liberazione per vigilare che i diritti civili non facciano un passo avanti. Il sud consegnato alle clientele di #ForzaItalia. #Colao all’Innovazione e #Cingolani alla transizione ecologica per consegnare al privato la sfida verso la digitalizzazione e la sostenibilità senza toccare il modello di sviluppo con buona pace di #Grillo. Con #Guerini abbiamo la certezza che l’Italia resterà impegnata in tutti gli scenari bellici e continuerà a finanziare la criminale guardia costiera libica. #Orlando porta la firma dei decreti sicurezza ‘Minniti-Orlando’ che hanno dato il là alla delegittimazione delle ong proseguita con Salvini; speriamo che sul lavoro possa riscattarsi. Prosegue il lavoro di #Speranza, ma Salvini lo ha già messo nel mirino e con lui il CTS.

La gestione del #RecoveryFund è tutta nelle mani dei tecnici #Draghi e #Franco e la più grande occasione per ripensare il paese avviene senza un indirizzo politico che non sia quello liberista.

Può uscire qualcosa di buono solo da #Giovannini alle infrastrutture e da #Bianchi alla scuola, ma l’ideologia liberista è il tratto di questo governo e rischiano di rimanerne soffocati.

Zingaretti dice che con questo governo ”possiamo impedire che centrodestra e Renzi prendano il sopravvento”. A me pare che dopo anni di appelli al voto utile abbiamo la destra sia al governo che all’opposizione con la concreta possibilità che alle prossime elezioni la Meloni sbanchi.

Contro questo governo l’unica scelta di #sinistra è l’opposizione. E tutte le soggettività della frastagliata sinistra politica e sociale italiana devono lavorare insieme per costruire un’alternativa. Se non ora quando?

Stefano Lugli prc