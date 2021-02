Rifiuto ai colloqui di Astana. Gli USA non vogliono la pace in Siria

VIDEO: Syrian Army Cleans Ground from ISIS Terrorists in 4 Sides of Country

Gli Stati Uniti si sono rifiutati di partecipare ai colloqui nel formato di Astana sulla Siria, che iniziano oggi nella località turistica russa di Sochi, ha dichiarato oggi l’inviato presidenziale speciale russo per la Siria Alexander Lavrentyev.

“Abbiamo inviato un invito ai nostri partner americani per partecipare alla conferenza Astana-15, ma purtroppo abbiamo ricevuto un declino. Al momento gli americani sono impegnati in questioni interne e apparentemente non hanno deciso un approccio per quanto riguarda la Siria. Bene. , aspetteremo e vedremo “, ha detto Lavrentyev.

Le delegazioni della Turchia, dell’Iran, del governo siriano e dell’opposizione siriana e delle Nazioni Unite sono già arrivate nella località turistica russa di Sochi per prendere parte ai colloqui in formato Astana sulla Siria, ha aggiunto Lavrentyev.

“In questo momento, sono arrivate le delegazioni della Repubblica Turca, la delegazione dell’Iran, le delegazioni dell’opposizione siriana e del governo siriano. Inoltre, è arrivata una delegazione dell’ONU, guidata dallo speciale del segretario generale [dell’ONU] inviato, Geir Pedersen. Una delegazione dell’UNHCR [Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati] e del CICR [Comitato internazionale della Croce Rossa]. Sono arrivati ??anche osservatori dalla Giordania, dall’Iraq e dal Libano “, ha spiegato Lavrentyev.

Un impulso dovrebbe essere dato alla soluzione della crisi siriana, ha sottolineato l’inviato speciale, indicando anche i piani per discutere il comitato costituzionale della Siria con Pedersen.

Il diplomatico russo ha espresso rammarico per l’isolamento della Siria, che “limita l’organizzazione di un dialogo paritario con le autorità siriane”.

Lavrentyev ha anche criticato le sanzioni unilaterali imposte da Washington come una “punizione collettiva del popolo siriano”.

“È ora che l’ opposizione siriana prenda in mano la situazione per liberare i territori dalla presenza terroristica”, ha continuato Lavrentyev, ricordando anche che dovrebbero essere tenuti colloqui con le forze di opposizione siriane per allontanarle dai gruppi radicali.

La lotta al terrorismo, i rifugiati e “l’acquisizione illegale di risorse naturali da parte di società internazionali” saranno all’ordine del giorno, ha annunciato Lavrentyev, esprimendo la speranza per i risultati positivi degli incontri.

Lavrentyev ha anche osservato che l’attivazione del gruppo terroristico ISIS sta causando preoccupazioni e che l’ escalation dovrebbe essere evitata.

“Comprendiamo tutti che la situazione è allarmante, motivo per cui tutto dovrebbe essere fatto per non consentire un’escalation delle ostilità e un nuovo ciclo di scontri armati, perché questo sarà dannoso non solo per la Siria, ma avrà grandi implicazioni negative per il dell’intera regione. Naturalmente chiuderemo la questione di cosa si dovrebbe fare con … ISIS [Daesh] e Hayat Tahrir Al Sham e altre organizzazioni terroristiche internazionali. Ripeto ancora una volta che l’imperativo è la distruzione totale di questi gruppi, non ci possono essere accordi di compromesso con i terroristi “, ha concluso Lavrentyev.

