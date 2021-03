Perché l’Iran non accetta il negoziato con gli Usa

Alberto Negri

L’Iran, secondo il Wall Street Journal, respinge la ripresa del negoziato sul nucleare.

In realtà Teheran respinge le precondizioni Usa di trattare anche su missili balistici e smobilitazione delle milizie sciite in Libano, Siria e Iraq, capitoli che non erano inclusi nell’accordo del 2015.

Inoltre gli Usa non garantiscono la cancellazione delle sanzioni. In sintesi non si tratta di un negoziato ma di accettare una disfatta.

https://lantidiplomatico.it/dettnews-perch_liran_non_accetta_il_negoziato_con_gli_usa/5694_39968/