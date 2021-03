Peru ex dittatore Fujimori a processo per sterilizzazioni forzate di 300.000 donne indigene

La Procura peruviana ha finalmente formalizzato dopo oltre 20 anni le accuse e le denunce contro l’ex presidente peruviano filostatunitense Alberto Fujimori e tre ex ministri della Salute per la vicenda delle sterilizzazioni forzate (camuffate all’epoca da piano sanitario) ed ha impugnato come capo d’accusa la morte di 5 donne e danni fisici gravi permanenti ad altre 1.300.Il piano portò alla sterilizzazione di oltre 300.000 donne delle comunità andine per ridurne la loro presenza numerica sul territorio e nel Paese.Una sorta di pulizia etnica su base “medica” criminale. Il procuratore Pablo Espinoza Vásquez ha spiegato che la denuncia contro Fujimori e gli ex ministri Eduardo Yong, Marino Costa Bauer e Alejandro Aguinaga, tra gli altri ex funzionari, è per presunti crimini di gravi lesioni seguite dalla morte di cinque donne e per ferite gravi contro 1.300 vittime. “Questo Pubblico Ministero formalizza una denuncia penale come autori del presunto crimine contro la vita, il corpo e la salute; per lesioni gravi seguite da morte in un contesto di gravi violazioni dei diritti umani e per il reato di lesioni gravi”, ha dichiarato il procuratore.Durante l’udienza di lunedì, il pubblico ministero ha presentato la testimonianza di Enriqueta Huancahuay Villega, una delle vittime sottoposta a sterilizzazione forzata nel 1997, presso un ambulatorio medico a Condomarca, a Santo Tomas, dipartimento di Cusco. Alla presentazione hanno partecipato alcune delle vittime, accompagnate dai loro avvocati, nonché la maggioranza degli accusati e dei loro difensori legali. Il giudice Rafael Martínez proseguirà martedì 2 marzo, con l’udienza per presentare le accuse contro l’ex presidente Fujimori ei suoi tre ex ministri della salute denunciati. Le sterilizzazioni forzate furono applicate in Perù nel quadro del Programma Nazionale per la Salute Riproduttiva e la Pianificazione Familiare tra il 1996 e il 2000 a più di 300.000 donne contadine, indigene, andine e amazzoniche nelle zone popolari e rurali.

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

