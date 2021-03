Siria, gli USA rubano il grano e dirottano ai terroristi gli aiuti per i rifugiati di Rukban

Nel totale silenzio mediatico gli USA, bombardano e continuano a rubare le risorse naturali della Siria. Oltre al petrolio e al gas, secondo fonti locali nel Nord Est della Siria, nella città di al-Rmelan citate dall’agenzia SANA, “45 camion dell’occupazione statunitense carichi di grano e orzo rubati hanno lasciato l’aeroporto di Khrab al-Jir nella campagna di al-Malikiyah e si sono diretti verso il territorio iracheno attraverso il valico di confine illegittimo di al-Walid che ‘occupazione statunitense utilizza per trasportare la ricchezza siriana di grano e petrolio.”

E non finiscono qui abusi di Washington.

Gli organismi di coordinamento siriano e russo per il ritorno degli sfollati siriani hanno affermato che “gli Stati Uniti stanno sfruttando la situazione umanitaria nel campo di al-Rukban per sequestrare gli aiuti delle Nazioni Unite e fornirli ai terroristi dopo aver trasformato il campo in un centro per l’addestramento dei terroristi .”

Secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dai due organismi, “Gli Stati Uniti, come al solito, sperano di ottenere aiuti per sostenere i gruppi terroristici che operano sotto il loro comando nelle vicinanze del campo di al-Rukban, che è diventato una fabbrica americana per l’addestramento di terroristi estremisti” .

Nella dichiarazione si indica che gli Stati Uniti continuano a ostacolare tutti gli sforzi volti a chiudere questo campo, a liberare i detenuti al suo interno e a riportarli nelle loro aree che sono state liberate dal terrorismo, e questo “impedisce il ripristino di una vita pacifica in Siria”. ‘

La dichiarazione ha ribadito la disponibilità dello Stato siriano a ricevere tutti i cittadini che sono trattenuti dagli Stati Uniti e dai loro mercenari terroristi nel campo di al-Rukban, e per garantire la loro sicurezza, oltre a fornire loro condizioni di vita dignitose.

Migliaia di siriani sfollati a causa del terrorismo vivono nel campo di al-Rukban in condizioni umanitarie difficili e mancanza di assistenza sanitaria, cibo e acqua mentre sono trattenuti dalle forze di occupazione statunitensi e dai loro mercenari delle organizzazioni terroristiche nella regione di al-Tanf, impedendogli l’uscita dal campo attraverso i corridoi umanitari aperti dallo scorso anno dalla parte siriana e russa

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-siria_gli_usa_rubano_il_grano_e_dirottano_ai_terroristi_gli_aiuti_per_i_rifugiati_di_rukban/8_39984/