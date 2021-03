Cuba. Vaccino pubblico verso il traguardo

-Pubblicato nel registro primario OMS Cuba il clinical trial di fase-3 con Soberana02 (44.000 volontari), iniziato!

-Soberana02, candidato vaccinale a subunita’, unico disegno di vaccino antivirale nella storia come vaccino-coniugato. Qua la pubblicazione in pre-print (inviata gia’ alle riviste internazionali per revisione): https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.430146v2

-SoberanaPlus appare come quinto candidato vaccinale a Cuba. Simile a Soberana01, molto interessante come mono-dose in convalescenti e come dose di richiamo “potenziatrice” nel caso di varianti etc. Dati pubblici sui convalescenti depositati su medRxiv: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.22.21252091v1.full

-Il grafico mostra dati preliminari in corso (mostrati alla popolazione Cubana in TV ieri sera) con SoberanaPlus come dose di “rinforzo”.

-Questi candidati vaccinali, come altri a subunita’, faranno la storia in questa pandemia. Altissima sicurezza, prezzo basso, produzione altamente scalabile, semplicita’ di trasferimento della licenza e di know-how. Poi se il brevetto e’ Pubblico come a Cuba, si agevolano le cose.

-Ancora grande impatto mediatico, soprattutto sulla CNN:

https://edition.cnn.com/videos/world/2021/03/02/cuba-covid-19-vaccine-development-oppman-pkg-amanpour-vpx.cnn

-Tra qualche settimana dovrebbero iniziare clinical trial in fascia pediatriaca. Altro vantaggio dei vantaggi a subnita’, soprattutto se come ha fatto Cuba per disegnare vaccini contro SARS-CoV-2, esplori una tecnologia che usi da anni in bambini e lattanti.

-Come scritto su Lancet (2019) ricordando Rosa Luxemburg (ieri 150esimo anniversario della sua nascita): La salute ha un potere sociale particolare. La salute è un obiettivo che è “una rivendicazione condivisa, una bandiera comune che ci unisce nella lotta”. “La salute è un potente appello alla mobilitazione”: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30050-9/fulltext

Cuba, povera e sotto embargo (bloqueo!), dimostra che e’ possibile disegnare, sviluppare e produrre vaccini Pubblici.

La battaglia, a mio avviso, non va fatta contro BigPharma o contro i brevetti (certo sono battaglie fondamentali, ma forse con risultati utili solo a breve termine).

La battaglia va fatta a grande scala: questo modello economico, soprattutto nel mondo biofarmaceutico con prodotti di emergenza come i vaccini, va messo in discussione. Vaccini e brevetti Pubblici (di Stato) sono una valida alternativa: Cuba l’aveva dimostrato in passato, Cuba lo sta dimostrando, Cuba lo dimostrera’ ancora…

Seguimos…

Fabrizio Chiodo