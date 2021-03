Dopo la raffica di arresti dello scorso anno, le rivelazioni del pentito Agostino Riccardo mettono di nuovo al centro dell’attenzione i rapporti tra mafia e Fratelli d’Italia.

Secondo la sua testimonianza Giorgia Meloni in persona avrebbe ordinato il pagamento in contanti di 35.000 euro al boss di Latina Costantino “Cha Cha” di Silvio per i servizi resi nella campagna elettorale del 2013 a favore di Pasquale Maietta che lei stessa definiva “uno dei migliori dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia”.

Maietta tra l’altro ex tesoriere di FdI, è anche sotto inchiesta per associazione per delinquere per una frode fiscale di oltre 200 milioni di euro, quando si dice i migliori…

Potere al Popolo